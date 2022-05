Gouverneur Oklahoma tekent wet die abortus na zes weken verbiedt

Demonstranten betoogden dinsdag bij het Hooggerechtshof in Washington tegen het uitgelekte ontwerpbesluit om het federale recht op abortus af te schaffen. Beeld AP

De nieuwe wet verbiedt abortus vanaf het moment dat bij de embryo een hartslag is vastgesteld, doorgaans is dat na zo’n zes weken. Op dat moment weten veel vrouwen nog niet eens dat ze zwanger zijn.

Daarnaast kunnen burgers in de staat iedereen aanklagen die ‘helpt’ bij de onderbreking van de zwangerschap of ‘daartoe aanzet’. De wet in Oklahoma werd meteen van kracht na de handtekening van gouverneur Kevin Stitt. Abortusklinieken kondigden direct daarop aan te stoppen met de dienstverlening. Er zijn wel uitzonderingen op de regels in geval van medische noodgevallen, maar niet in geval van verkrachting of incest.

“Ik wil dat Oklahoma de staat is die het meeste pro-life is in het land, omdat ik alle vier miljoen inwoners vertegenwoordig die overweldigend de ongeborene willen beschermen”, schreef Stitt op Twitter.

Een soortgelijke wet is in september vorig jaar van kracht geworden in Texas. Dat leidde tot een forse afname in het aantal abortussen in de staat, schrijft persbureau Associated Press. Veel vrouwen trokken naar andere staten om de zwangerschapsbeëindiging te laten uitvoeren.

Federaal recht

Maandag werd bekend dat het Amerikaanse Hooggerechtshof voornemens is de baanbrekende uitspraak in de zaak Roe versus Wade uit 1973 nietig te verklaren. Met die uitspraak werd een federaal recht op abortus gegeven, waardoor in elke staat tenminste een kliniek moest bestaan waar vrouwen een abortus konden krijgen.

Als het hof inderdaad de uitspraak vernietigt, is het aan de individuele staten om te bepalen of abortus wel of niet, en onder welke voorwaarden, mag plaatsvinden. Tientallen staten willen abortuswetgeving aan banden leggen. Aan de andere kant zijn er verschillende staten die juist wetgeving hebben aangenomen die het recht op een abortus garandeert.

De voorzitter van het Hooggerechtshof, rechter John Roberts, liet dinsdag weten dat het gelekte ontwerpbesluit weliswaar authentiek, maar nog niet definitief is.

Amerikanen de straat op

In verschillende Amerikaanse steden zijn dinsdag duizenden demonstranten de straat opgegaan om te protesteren tegen het ontwerpbesluit van het Hooggerechtshof. Vooral voor het gebouw van het hof in Washington DC en op het Foley-plein in New York staan veel demonstranten.

I am proud to sign SB 1503, the Oklahoma Heartbeat Act into law.



I want Oklahoma to be the most pro-life state in the country because I represent all four million Oklahomans who overwhelmingly want to protect the unborn. pic.twitter.com/XQr7khRLRa — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) 3 mei 2022