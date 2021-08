Gouverneur Cuomo van New York stapt op

Andrew Cuomo. Beeld REUTERS

Cuomo zei in een livestream, die veel Amerikaanse media uitzonden, dat hij wil blijven doorvechten. Het geplande proces om hem af te zetten zou echter de aandacht afleiden van belangrijker bestuurszaken, zoals het bestrijden van corona. “De beste manier waarop ik kan helpen, is door een stap opzij te zetten.”

Veel Amerikanen hingen tijdens het begin van de coronapandemie aan de lippen van Cuomo, die in dagelijkse persconferenties berichtte over de voortgang van de crisisbestrijding in zijn staat. Inmiddels, ruim een jaar later, is hij de schandvlek voor de Democraten.

Maandag liet oud-medewerker Brittany Commisso, die een aanklacht had ingediend tegen de aftredend gouverneur, voor het eerst publiekelijk van zich horen. Cuomo zou haar borst hebben betast tijdens een bijeenkomst in zijn ambtswoning – de ernstigste van de beschuldigingen. Naast Commisso zijn er nog tien andere vrouwen die vertellen seksueel te zijn lastiggevallen door Cuomo.

‘Diep vernederend’

De eerste harde conclusies over Cuomo’s gedrag werden gepresenteerd in een vorige week dinsdag verschenen rapport, geschreven in opdracht van minister van Justitie Letitia James van de staat New York. De onderzoekers concluderen dat Cuomo vrouwen seksueel lastigviel van 2013 tot 2020. Het ging volgens hen om seksuele intimidatie, ongewenst en ongepast betasten, kussen, knuffelen en opmerkingen die vermeende slachtoffers ‘diep vernederend, ongemakkelijk, aanstootgevend of ongepast’ noemden.

Dinsdag erkende Cuomo wel fouten te hebben gemaakt. “Maar ik heb nooit de intentie gehad een vrouw respectloos te behandelen,” zei hij. Volgens hem is de ‘redelijkheid’ verdwenen en is de aanval op hem politiek gemotiveerd.

Cuomo werd sinds 2010 drie keer tot gouverneur van New York verkozen. Hij werkte daarvoor onder meer voor president Bill Clinton. Zijn vertrek is over twee weken een feit. Vicegouverneur Kathy Hochul volgt hem op. Zij wordt daarmee de eerste vrouwelijke gouverneur van New York.