‘Gorillas stopt in België met flitsbezorging’

Het concept blijkt in België niet levensvatbaar. “Dit lijkt een strategische keuze te zijn van het bedrijf. Ons land blijkt niet rendabel te zijn voor het model van snelle bezorgingen aan huis,” zegt retailexpert Jorg Snoeck tegen de krant. Het management heeft officieel nog niet gereageerd op de terugtrekking van de Belgische markt.

Eerder kondigde Gorillas al aan zich te willen focussen op de vijf landen waar de flitsbezorger 90 procent van zijn omzet behaalt: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten. Enkele weken geleden werd duidelijk dat het bedrijf 300 banen wil schrappen. Hoeveel Nederlandse banen daarbij verloren gaan, wilde Gorillas destijds niet zeggen.

Bedrijventerreinen

In Amsterdam ligt flitsbezorging onder vuur. De gemeente probeert bestaande vestigingen van flitsbezorgers te sluiten. De eerste rechtszaak, over een darkstore van Zapp in West, werd eind april gewonnen door de gemeente. Volgens de gemeente was het distributiecentrum in strijd met het bestemmingsplan en veroorzaakte het te veel overlast. Meer rechtszaken over de sluiting van flitsbezorgervestigingen volgen komende weken.

Amsterdam wil de regels verder aanscherpen en darkstores alleen nog toestaan op bedrijventerreinen. Nu zijn die vaak gevestigd in woongebieden en gemengde woon-werkgebieden. Sadik Cevik, algemeen directeur van Gorillas Benelux, verzet zich daartegen. In een opiniestuk in Het Parool noemde hij het beleid van de gemeente begin deze maand ‘willekeur, gebaseerd op foute aannames en vals sentiment’. Cevik zegt dat Gorillas ‘van toegevoegde waarde’ is voor Amsterdam en dat het beleid averechts werkt.

Ook flitsbezorger Getir ontsloeg enkele weken geleden personeel, 4480 mensen van de 32.000 medewerkers die het bedrijf in dienst heeft in negen landen. Daarnaast gaat Getir minder investeren in marketing en kortingsacties om marktaandeel te veroveren. In Nederland bezorgt Getir boodschappen in Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Leiden en Rotterdam.