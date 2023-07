Goed nieuws voor de vakantieganger: de dollar staat laag

De ING verwacht dat je binnenkort 1,15 dollar voor je euro krijgt in de VS. Beeld Eduardo Munoz / REUTERS

Het kan verkeren. In oktober vorig jaar was de dollar evenveel waard als de euro. Nu krijg je al 1,10 dollar voor je euro. En ING verwacht dat je binnenkort zelfs 1,15 dollar voor je euro krijgt. Al met al is de dollar in de afgelopen maanden zo’n 15 procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de euro, berekende de Rabobank in een bericht aan beleggers.

Dat is goed nieuws voor iedereen die op vakantie wil naar de VS. Prijzen zijn in goedkope dollars, dus je krijgt meer waar voor je euro. En het is goed nieuws voor iedereen die energie verbruikt, bijvoorbeeld automobilisten. Olie wordt afgerekend in dollars. Hoe zwakker de dollar, hoe minder euro’s je kwijt bent voor dat vat olie, of die liter benzine. Het zal geen tientjes schelen op een volle tank, maar alles is meegenomen nu de benzineprijs weer rond de twee euro zit nadat de accijnsverlaging is teruggedraaid.

Nederlands bedrijfsleven

In de wereldhandel is de dollar nog steeds de meest gebruikte valuta. Dat betekent dat veel import wordt afgerekend in dollars. Een zwakke dollar is dus gunstig voor de prijzen van geïmporteerde goederen. Dat zorgt ook voor een lagere inflatie.

Voor het Nederlands bedrijfsleven is de zwakke dollar minder goed nieuws. “De dollargevoeligheid van het Nederlandse bedrijfsleven is zo’n 40 procent,” zegt Corné van Zeijl, econoom bij vermogensbeheerder Cardano. Dat wil zeggen dat zo’n 40 procent van de omzet en winst in dollars wordt gemaakt. “Een bedrijf als Ahold haalt 60 tot 70 procent van de omzet en winst uit Amerika,” aldus Van Zeijl. “Ook een bedrijf als dataleverancier Relx haalt een groot deel van de omzet uit de VS.” De goedkopere dollar betekent dat de winst in euro’s afneemt.

En dat geldt ook voor bedrijven als Randstad, dat in de VS veel uitzendkrachten aan het werk heeft. Ook bedrijven die exporteren naar de VS hebben last van de zwakke dollar. Hun producten worden duurder voor de Amerikanen. Of ze moeten ervoor kiezen de prijs in dollars gelijk te houden, wat ten koste van de winstmarge gaat.

Oekraïne

De verwachting is dat de dollar nog wel een tijd zwak zal blijven tegenover de euro. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo verzwakte de euro ten opzichte van de dollar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De verwachting was dat Europa in een economische recessie zou belanden door de oorlog. De recessie bleef echter uit, waardoor de euro weer aan kracht won.

De belangrijkste reden is echter het rentebeleid van respectievelijk de Europese Centrale Bank (ECB) en de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Vorig jaar won de dollar aan kracht omdat de Fed de rente agressief verhoogde. De inflatie liep in de VS veel sneller op dan in Europa, dus moest de Fed harder op de rem trappen. Inmiddels is de situatie omgekeerd. De VS zagen recent de prijzen zelfs dalen, terwijl de inflatie in de eurozone weliswaar daalt, maar toch te hoog blijft.

Rente

Nu de inflatie in de VS hard daalt, is de verwachting dat de Fed de rente veel minder zal verhogen dan eerder verwacht. Het is nu juist de ECB die harder op de rem trapt. Dat zorgt ervoor dat het renteverschil tussen Europa en de VS kleiner wordt. Dat maakt de euro aantrekkelijker als munt om in te beleggen en dat zorgt voor meer vraag naar euro’s.

Aangezien de inflatie in Europa veel taaier is dan eerder gedacht, is de verwachting dat de rente in Europa nog lang hoog zal blijven; in de VS is de verwachting dat de Fed eerder dan gedacht de rente zal verlagen.