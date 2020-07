Gli de kat mag in de Hagia Sophia blijven wonen

Gli, uitkijkend over zijn woonkamer. Beeld Reuters

De grijze poes met helgroene, loensende ogen heeft op Instagram tienduizenden volgers en onder haar fans zijn ook beroemdheden en politici. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft wel eens geposeerd met Gli en de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama gaf een aai over haar grijze vacht tijdens zijn bezoek aan Istanboel in 2009.

Onder fans rees bezorgdheid over de woonsituatie van Gli, nu de Hagia Sophia weer in gebruik wordt genomen als gebedshuis. De kolos in het Fatihdistrict in Istanboel werd gebouwd als kerk, werd daarna een moskee en heeft nu lang dienst gedaan als museum, maar moslims konden er vrijdag voor het eerst in 86 jaar weer bidden.

Fans hoeven zich echter geen zorgen, belooft de woordvoerder van president Erdogan tegenover persbureau Reuters: Gli, en alle andere straatkatten, zijn en blijven welkom. “Die kat is erg beroemd geworden en er zijn anderen die nog niet zo beroemd zijn. De kat en alle katten zijn welkom in onze moskeeën,” zei Ibrahim Kalin.

Toeristische trekpleister

De Hagia Sophia, een van de grootste toeristische trekpleisters van Turkije, blijft ook nu het weer dienst doet als moskee open voor toeristen. President Erdogan zei bij het eerste vrijdaggebed tussen de 1000 en 1500 mensen te verwachten. Gelovigen krijgen wel te maken met extra maatregelen vanwege het coronavirus. Ze moeten volgens Turkse media verplicht mondkapjes dragen en hun lichaamstemperatuur laten meten.

De Hagia Sophia werd in de zesde eeuw door de Byzantijnen als kathedraal gebouwd. Het imposante gebouw in de toenmalige Byzantijnse hoofdstad Constantinopel gold ooit als het middelpunt van de orthodox-christelijke wereld.

Constantinopel viel in 1453 in handen van de Ottomanen, die de Hagia Sophia als moskee in gebruik namen. Turkije maakte in 1934 een museum van het gebedshuis, maar dat besluit is deze maand teruggedraaid door de rechter.

Werelderfgoed

Het idee om de Hagia Sophia, die op de Unesco-werelderfgoedlijst staat, weer tot moskee te maken, komt van Erdogan. Zijn plan werd met felle kritiek ontvangen uit onder meer de orthodox-christelijke landen Griekenland en Rusland. Ook Europees commissaris Margaritis Schinas toonde zich tegenstander.

Namens de EU noemde Josep Borrell de gang van zaken rond de Hagia Sophia eerder ‘betreurenswaardig’. De Griekse minister van Cultuur sprak van een ‘openlijke provocatie’ van de geciviliseerde wereld.