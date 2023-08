Giraffe zonder vlekken geboren in Amerikaanse dierentuin: ‘Enige ter wereld’

De vlekloze giraffe heeft nog geen naam, maar maakt het goed. Beeld Bright's Zoo

Het vrouwtje is op 31 juli geboren in een dierentuin in Limestone, Tennessee. Zij en haar moeder maken het goed. De dierentuin spreekt van een unieke gebeurtenis. ‘Volgens giraffe-experts is zij de enige levende giraffe van haar soort ter wereld met een effen vacht,’ stelt Brights Zoo. De laatste geregistreerde giraffe zonder vlekken leefde in 1972 in een dierentuin in Tokio, laat de directeur van de dierentuin weten.

Het kalfje heeft nog geen naam. Brights Zoo heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het publiek om die te bedenken. Maandag werd bekend dat er uit de ingestuurde namen vier kanshebbers zijn geselecteerd: Firyali (wat ‘buitengewoon’ of ‘ongebruikelijk’ betekent), Kipekee (‘uniek’), Shakiri (‘zij is de mooiste’) en Jamella (‘iemand van grote schoonheid’). De namen komen uit het Swahili.

Brights Zoo hoopt dat de ongebruikelijke geboorte extra aandacht oplevert voor de bedreigingen waar giraffes wereldwijd mee te maken hebben. Zo wordt het leefgebied van de giraf bedreigd en is het dier doelwit van stropers.

Gps-tracker

“De internationale belangstelling voor onze vlekloze babygiraffe heeft geleid tot broodnodige aandacht voor het behoud van giraffes,” zegt oprichter Tony Bright tegen een lokale televisiezender. “Wilde giraffes zijn stilletjes aan het uitsterven. In de afgelopen dertig jaar is 40 procent van de wilde giraffenpopulatie verloren gegaan.”

In Kenia leeft een zeldzame witte giraffe in een natuurreservaat. Voor zover bekend is dat de enige witte giraffe ter wereld. Het dier draagt een gps-tracker omdat er in 2020 twee soortgelijke witte giraffes werden gedood. De witte kleur bij deze dieren wordt veroorzaakt door leucisme, niet te verwarren met albinisme. Leucisme is een afwijking die leidt tot een verminderde pigmentatie. Waardoor de giraffe in Brights Zoo geen vlekken heeft, is niet duidelijk.