Giftige rookwolken in Hamburg door ‘extreem gevaarlijke’ industriebrand

Er zijn inmiddels zo’n tweehonderd hulpdiensten ingezet om het vuur in Hamburg te bestrijden. Beeld ANP

Het vuur brak rond 04.30 uur uit in de wijk Rothenburgsort, aan het havengebied van Hamburg. Volgens de Duitse omroep NDR stonden er vrachtwagens in de loods geparkeerd. Omdat de brandweer problemen had met de watervoorziening, kon het vuur gemakkelijk overslaan naar andere loodsen. Daarbij zijn meerdere ontploffingen gehoord. Er zijn inmiddels zo’n tweehonderd hulpdiensten ingezet om het vuur te bestrijden.

In een officiële waarschuwing omschreven de hulpdiensten de brand en de rookontwikkeling, die de gehele zondagochtend voortduurde, als ‘extreem gevaarlijk’. Rond de middag werd de hulp iets afgeschaald, maar inwoners moeten nog steeds binnen blijven, met de ramen dicht. Boven de stad hangt een dikke rookwolk.

Geur van rotte eieren

Bij de brand komt volgens NDR onder meer waterstofsulfide vrij, al wordt door officiële bronnen nog geen specifieke stof genoemd. Waterstofsulfide heeft een geur van rotte eieren en is giftig. Het is gevaarlijk als mensen dit gas langere tijd inademen, ook als dat slechts een kleine concentratie is.

In eerste instantie kunnen mensen last krijgen van hun ogen, en bij het inademen van meer stoffen kan de reuk verdwijnen, kan er longembolie ontstaan of wordt het zenuwstelsel aangetast. In zeer hoge concentraties kan het gas dodelijk zijn.

Het gebied in het centrum van Hamburg waar er ‘extreem gevaar’ dreigt. Beeld Politie Hamburg

Waarschuwingen

Hulpdiensten in de omgeving dragen maskers. Bewoners van het noordoosten van Hamburg worden opgeroepen om hun ramen en deuren gesloten te houden en zich tegen de rook te beschermen. Zij hebben een bericht gekregen op hun telefoon. Ook via luidsprekers worden waarschuwingen omgeroepen en op tv-zenders is een waarschuwingsbalk te zien.

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn liet weten dat de sporen tussen Hamburg en Büchen, ten oosten van de stad, zijn afgesloten. Ook het wegverkeer is verhinderd.

#Hamburg: #Großbrand im Stadtteil #Rothenburgsort - Rauchsäule kilometerweit zu sehen - Feuerwehr löst Warnmeldung über Cell Broadcast aus - offenbar Gefahrenstoffe freigesetzt pic.twitter.com/zoKcKjOgE0 — NEWS5 (@agentur_news5) 9 april 2023