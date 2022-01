Ghislaine Maxwell wil nieuw proces na uitlatingen jurylid in media

Rechtbanktekening van Ghislaine Maxwell die de schuldigverklaring in haar proces aanhoort. Beeld REUTERS

Haar verdediging heeft bij de rechter een onderzoek aangevraagd na uitlatingen van een jurylid, die in een interview vertelde zelf als kind slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Volgens advocaat Christian Everdell zijn er ‘onweerlegbare redenen’ voor een ​​nieuw proces.

Jurylid Scotty David, die alleen bij zijn voornamen genoemd wil worden, vertelde de media dat hij bij het juryberaad zijn eigen ervaringen met misbruik heeft gedeeld. Daarna zouden de twijfels van sommige juryleden zijn verdwenen. Volgens Everdell heeft het lid ‘de beraadslagingen beïnvloed en andere leden overtuigd om Maxwell te veroordelen’.



De beslissing over een nieuw proces kan afhangen van hoe David gereageerd heeft op vragen in het selectieproces. Potentiële juryleden die namelijk vertelden dat zij of familieleden seksueel misbruikt waren, mochten alleen door als ze verklaarden eerlijk en onpartijdig te kunnen zijn. David heeft gezegd zich niet te herinneren dat hij werd gevraagd naar zijn persoonlijke ervaringen.

Juryleden kregen in aanloop naar het proces een vragenlijst. Ze moesten volgens rechtbankdocumenten onder meer aangeven of iemand in hun familie te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Degenen die daar bevestigend op reageerden, moesten later vervolgvragen beantwoorden. Daar moest uit blijken of ze voldoende objectief waren.

Vijf dagen overleg

De juryleden moesten het uiteindelijk allemaal eens worden om Maxwell schuldig te kunnen bevinden. Dat lukte pas nadat er vijf dagen was overlegd. “Er zitten twaalf mensen in een kamer en die moeten allemaal op dezelfde lijn zitten,” zei het jurylid. “En dan moeten we het ook nog eens worden.”

Ondertussen hebben de advocaten van Maxwell een hoger beroep aangekondigd. “We geloven in de onschuld van Ghislaine en zijn uiteraard erg teleurgesteld,” zei haar advocaat vlak na het oordeel van de jury. “We maken al werk van een hoger beroep en hebben er vertrouwen in dat ze vrijgepleit zal worden.”

Zondebok

Maxwell is vervolgd voor het ronselen van meisjes om misbruikt te worden door de steenrijke Jeffrey Epstein. Die kon zelf niet meer voor de rechter verschijnen omdat hij zich na zijn arrestatie van het leven beroofde. De advocaten van Maxwell hebben steeds betoogd dat hun cliënt daarom als zondebok is gebruikt.

De jury ging daar niet in mee en heeft Maxwell schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten. Ze riskeert een gevangenisstraf van tientallen jaren en dat betekent dat ze mogelijk de rest van haar leven blijft vastzitten. De rechter heeft nog niet laten weten wanneer de vrouw haar straf te horen krijgt. Maxwell moet ook nog terechtstaan voor meineed in een ander proces.

Wie is Maxwell?

Ghislaine Maxwell is de dochter van voormalig mediamagnaat Robert Maxwell, die in 1991 overleed. Haar zussen en broer waren aanwezig toen het oordeel van de jury werd voorgelezen. Zij vertrokken zonder met de pers te praten.