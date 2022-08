Ghanees echtpaar dat terugkeerde uit Nederland dood aangetroffen in woning

De 48-jarige Samuel Jackson, de man des huizes, zat dood op het toilet in de badkamer. Zijn vrouw, meisjesnaam Ernestina Abenaa Gyaamah Boakye, lag dood in de ouderlijke slaapkamer. Haar lichaam was in een deken gewikkeld met daarbovenop pakken ijs. Beeld Getty Images

Buren die het stel al enkele maanden niet hadden gezien, waarschuwden de politie vanwege stankoverlast. Agenten verschaften zich vervolgens de toegang tot het appartement in Abuakwa Maakro, een buitenwijk van de regiohoofdstad Kumasi, en troffen een wel heel bizarre situatie aan.

De 48-jarige Samuel Jackson, de man des huizes, zat dood op het toilet in de badkamer. Zijn vrouw, meisjesnaam Ernestina Abenaa Gyaamah Boakye, lag dood in de ouderlijke slaapkamer. Haar lichaam was in een deken gewikkeld met daarbovenop pakken ijs. Desondanks verkeerde het stoffelijke overschot in staat van ontbinding. De doodsoorzaak van de twee is nog niet bekend maar onderzoek wees wel uit dat de vrouw eerder is gestorven dan haar man, die haar lichaam met ijs had geprobeerd te conserveren. De twee zoons van het stel, 11 en 13 jaar oud, werden bewusteloos aangetroffen in hun slaapkamer. Ze waren opgesloten en hadden het bewustzijn verloren door uitdroging, melden Ghanese media.

Ongeveer een maand

De twee kinderen werden in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens medisch directeur Mensah Manye reageren ze goed op de behandeling. “Van wat ik van de politie heb vernomen, waren ze lang in een kamer opgesloten. Hun moeder overleed naar alle waarschijnlijkheid zo'n maand geleden, hun vader ongeveer een week of twee geleden. De geur van ontbindende lichamen is niet de beste,” zei hij tegen nieuwszender Joy News. “De oudste kan nog niet goed praten. Ik weet niet of het door het trauma komt. Misschien halen we er een psycholoog bij om met hen te praten en komen ze pas dan uit die situatie.”

Buren, die geen contact met het gezin hadden, vertelden de politie dat ze hen voor het laatst ‘ergens in mei’ hadden gezien bij de terugkeer van een uitstapje: “Ze parkeerden hun niet-geregistreerde Ford Expedition SUV en gingen hun appartement binnen.”

Amsterdam

Politiebronnen verklaarden aan Ghanese media dat het lastig was om nabestaanden op te sporen. Familieleden van de vrouw des huizes meldden zich woensdag bij de mediagroep waarvan nieuwszender Joy News deel uitmaakt, nadat ze het nieuws over het drama op televisie hadden gezien. Ze wilden volgens de zender weten hoe het met de kinderen ging en vroegen details over het drama.

Volgens Lydia Boakye Benson, de moeder van Ernestina Abenaa Gyaamah Boakye, sponsorde ze in haar eentje het vliegticket van haar dochter – haar eerste kind – naar Amsterdam. Daar leerde ze haar latere echtgenoot kennen. Zo'n zeven jaar geleden verbrak haar dochter de banden met de familie. Een delegatie van de nabestaanden bezocht later de kinderen in het ziekenhuis.

Inspecteur-generaal George Akuffo Dampare, die in een telefoongesprek met Lydia Boakye Benson zijn medeleven betuigde, verzekerde de vrouw dat de politie de zaak ‘tot op de bodem’ zal uitzoeken. Dat vertelde een bron dicht bij de familie aan Joy News.