Gewonden en zeker één dode bij schietpartijen Wenen

De Weense politie is door de hele stad aanwezig. Beeld AFP

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken spreekt op de nationale televisie over een aanslag die is uitgevoerd door meerdere personen. Meerdere mensen raakten gewond en zeker één iemand kwam om het leven, meldt de Weense politie. De daders gebruikten lange geweren.

De politie zou een verdachte hebben opgepakt en bevestigt een andere te hebben doodgeschoten. Een agent raakte zwaargewond tijdens een vuurgevecht. Een woordvoerder van de gezondheidsdiensten meldt dat in ieder geval drie gewonden zich in een ziekenhuis bevinden.

In hoeverre de schietpartijen nog bezig zijn en verdachten nog rondlopen is onduidelijk. Eerder liet de Weense politie weten bezig te zijn met een ‘grote operatie’ in de binnenstad. Meerdere delen van Wenen zijn afgesloten en openbare ruimtes moeten worden vermeden.

Omstandigheden onduidelijk

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De Kronen Zeitung schrijft dat een terrorist zich zou hebben opgeblazen met een explosieve riem. De schietpartijen zouden allemaal hebben plaatsgevonden in de buurt van de synagoge in de Seitenstettengasse.

De voorzitter van de Israëlitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge een doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert hij.