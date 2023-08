Gewonde Nederlanders in Cambodja allemaal uit ziekenhuis na aanrijding bruiloft

Beelden van de auto die inrijdt op bruiloftsgasten. Beeld Khmer Times

Volgens hem raakten vijf van de acht aanwezige Nederlanders lichtgewond. Eerder sprak een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van vier Nederlandse gewonden.

Het incident gebeurde in het dorp Chroy Neang Nguon, in de noordelijke provincie Siem Reap. De woordvoerder van de Nederlandse ceremoniegasten bevestigt dat er sprake is van een ongeluk. De bestuurder van de auto was een Cambodjaan die ook te gast was op het feest.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat de Nederlanders consulair bij en heeft contact met de lokale autoriteiten over het incident. Over de identiteit van de slachtoffers doet het ministerie geen uitspraken.

Lijst met gewonden

Op de lijst met gewonden, gepubliceerd door Cambodjaanse media, staan de namen en nationaliteiten van veertien slachtoffers. Twaalf van hen hebben de Nederlandse nationaliteit, een heeft zowel de Cambodjaanse als de Nederlandse nationaliteit. Het gaat om een 43-jarige man die de bruidegom zou zijn en in Amsterdam zou werken als loodgieter. Een slachtoffer, een 32-jarige vrouw, heeft de Vietnamese nationaliteit.

Het incident vond omstreeks 14.40 uur plaats in het dorp Chroy Neang Nguon, in de noordelijke provincie Siem Reap. De dronken automobilist zou een gast zijn geweest op het huwelijksfeest. Hij verloor volgens de Khmer Times de controle over het voertuig en reed de bruiloftstent binnen.

Op videobeelden is te zien hoe een grijze SUV de bruid aanrijdt en vervolgens tot stilstand komt in de tent. De bestuurder zou daarna zijn overmeesterd door bruiloftsgasten, die hem overdroegen aan de politie.