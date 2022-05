Geweld in Jeruzalem bij begrafenisstoet doodgeschoten journalist Abu Akleh

Vrienden, familie en andere belangstellenden wonen de afscheidsceremonie bij van Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh (51). Beeld Amir Levy/Getty Images

Van tevoren waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen in Jeruzalem om de begrafenis ‘veilig en zonder geweld’ te laten verlopen. Meerdere wegen zijn afgesloten en er is extra veiligheidspersoneel ingezet.

Op de begrafenisstoet in de Oude Stad zijn duizenden rouwenden afgekomen. Abu Akleh was een zeer bekende verslaggever. Ze was een Palestijnse christen geboren in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Daar wordt ze op een begraafplaats naast haar ouders begraven.

De Israëlische politie zegt in Israëlische media dat ze geprobeerd heeft om een fatsoenlijke begrafenis mogelijk te maken, maar dat er moest worden ingegrepen op het moment dat de kist het ziekenhuis uit werd gedragen. Op dat moment zouden er volgens de politie stenen naar de agenten worden gegooid en werden ze gedwongen in te grijpen.

Met de auto

De politie gaf de familie later toestemming om de kist met een auto naar de kerk te brengen. De Palestijnse gemeenschap reageert fel op het overlijden van de geprezen Al Jazeera-verslaggever. Een dag eerder kwamen er duizenden mensen naar de afscheidsceremonie in Ramallah en ook toen stonden mensen langs de route die de kist aflegde. Rouwenden hadden toen onder meer bloemen en foto’s van Abu Akleh bij zich.

Toename van spanningen

De journaliste stierf toen ze verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. In een eerste onderzoek van de Israëlische politie staat dat niet te achterhalen is wie de kogel heeft afgevuurd die Abu Akleh fataal werd. Volgens de politie is de kogel afkomstig van een Palestijnse schutter of een gemist schot van een Israëlische scherpschutter. Israël wil de kogel onderzoeken die het hoofd van Abu Akleh raakte, maar de Palestijnse Autoriteit geeft hiervoor geen toestemming en wil het onderzoek zelfstandig uitvoeren.

De militairen hebben vrijdag hun invallen in de Westelijke Jordaanoever hervat. Abu Aklehs dood zorgt voor een verdere toename van de al opgelopen spanningen tussen de Palestijnse en Israëlische autoriteiten, die elkaar de schuld geven van het overlijden. Ook nieuwszender Al Jazeera houdt Israël verantwoordelijk voor de dood van Abu Akleh.