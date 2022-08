Geweld in Gaza laait weer hoog op, zwaarste klappen vallen aan Palestijnse kant

Na een periode van relatieve rust vielen er dit weekend weer Israëlische bommen in Gaza. Beeld Anas Baba/AFP

Na een periode van relatieve rust is het geweld in en rond de Palestijnse Gazastrook dit weekend hoog opgelaaid. Keer op keer waren in Gaza explosies te horen van Israëlische bombardementen, en verschenen in de lucht boven Israël de rookpluimen van raketten die door de militante groepering Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) werden afgevuurd.

Het was het hevigste geweld in het gebied in ruim een jaar tijd, en zoals gewoonlijk vielen de zwaarste klappen aan Palestijnse kant: 31 Palestijnen werden de afgelopen dagen in het conflict gedood. Onder hen zijn PIJ-strijders, maar ook burgers, waaronder zeker zes kinderen.

Ook vielen in de dichtbevolkte Gazastrook ruim 250 gewonden. Aan Israëlische kant vielen geen dodelijke slachtoffers, maar werden wel verschillende gewonden gemeld. Met de aankondiging van een staakt-het-vuren leek zondagavond een voorlopig einde te komen aan de beschietingen.

Dronebombardement

De escalatie begon eigenlijk al in de nacht van maandag op dinsdag, toen Israëlische troepen in bezet gebied met geweld een van de leiders van de Palestijnse Islamitische Jihad arresteerden, Bassam al-Saadi.

De door Iran gesteunde PIJ heeft net als de machtigere Hamasbeweging een streng islamitische en radicaal anti-Israëlische agenda, maar is kleiner van formaat en draagt geen verantwoordelijkheid voor het bestuur van Gaza. Wel beschikt de beweging over een raketarsenaal, al gaat het veelal om weinig vernuftige projectielen die regelmatig in de Gazastrook zelf terecht komen.

Na de arrestatie van leider Al-Saadi, die met een hond werd opgejaagd en gewond raakte, hield Israël rekening met een gewelddadig antwoord in de vorm van aanvallen op Israëlische burgers en militairen. Naar eigen zeggen om dat voor te zijn besloot de regering van de kersverse minister-president Yair Lapid vrijdag de aanval in te zetten. Daarbij werd met een dronebombardement al snel een hooggeplaatste commandant van PIJ in Gaza gedood.

Een dag later wist Israël een tweede overwinning te claimen met de dood van een andere leider van de militante groepering, die daarmee een aantal klappen moest incasseren zonder zelf in Israël veel schade te hebben aangericht.

De uitschakeling van de twee commandanten is in de aanloop naar parlementsverkiezingen van november een opsteker voor premier Lapid, die in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten in de Israëlische politiek geen noemenswaardige militaire ervaring heeft. Dit offensief tegen PIJ, dat de naam ‘Operatie Ochtendgloren’ kreeg, brengt daar enige verandering in.

Het is de hevigste oplaaiing van het conflict met de Palestijnen sinds vorig jaar mei. Toen vochten Israël en Hamas een oorlog van elf dagen uit, ook tot grootschalig geweld kwam op de bezette Westelijke Jordaanoever en tussen bevolkingsgroepen in Israëlische steden.

Grenzen gesloten

Een escalatie in die orde van grootte bleef dit weekend uit. Belangrijk daarbij is dat Hamas, dat in Gaza de dienst uitmaakt en over zwaarder geschut beschikt, zich niet of nauwelijks in de gevechten mengde. De radicale organisatie veroordeelde weliswaar het Israëlische geweld, maar bleek niet bereid de rivaliserende PIJ te hulp te schieten en daarmee ook zelf zware klappen te riskeren. Ook zouden Palestijnen in Gaza Hamas een verslechtering van de leefomstandigheden door aanhoudende bombardementen weleens zwaar kunnen aanrekenen.

Die omstandigheden zijn ook zonder oplaaiend geweld al beroerd te noemen. De grenzen van Gaza zijn door Israël en Egypte voor de meeste mensen en goederen gesloten. De afgelopen dagen verslechterde de humanitaire situatie doordat geen diesel ingevoerd kon worden om de elektriciteitscentrale draaiend te houden.

Mede vanwege het menselijke leed en de oplopende burgerslachtoffers drongen andere landen de afgelopen dagen aan op een staakt-het-vuren, waarover zondag onder bemiddeling van Egypte overeenstemming werd bereikt. De wapenstilstand is om 22.30 uur Nederlandse tijd ingegaan.