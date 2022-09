Geweervuur en een grote ontploffing: mogelijk staatsgreep in Burkina Faso

Soldaten hebben posities ingenomen langs de weg naar het presidentieel paleis. Beeld AFP

Of er sprake is van een poging tot een staatsgreep, is nog onduidelijk.

Soldaten hebben posities ingenomen langs de weg die leidt naar het presidentieel paleis en blokkeerden de toegang tot administratieve gebouwen en de nationale televisie, die is gestopt met uitzenden. Een woordvoerder van de regering kon niet worden bereikt.

Eerdere staatsgreep

Op 24 januari vond al een staatsgreep plaats in Burkina Faso. Toen nam een militaire junta onder leiding van kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de macht over. De staatsgreep werd toen verwelkomd door de meeste inwoners. Zij waren het zat dat de regering van voormalig president Roch Kaboré niet in staat was de islamitische militanten in bedwang te houden die in de voorbije jaren duizenden burgers hebben gedood en grote delen van het noorden en oosten van het land hebben ingenomen.

Deze week waren in steden in Burkina Faso demonstraties tegen het leger. In zijn eerste verklaring na de machtsovername in januari beloofde Damiba de veiligheid te herstellen. Aanvallen in het verarmde West-Afrikaanse land zijn echter toegenomen en het leger is in een staat van wanorde. De achterban, die Damiba in januari nog steunde, zou gefrustreerd zijn geraakt vanwege het gebrek aan vooruitgang. Waar Damiba, inmiddels interim-president, zich momenteel bevindt, is onduidelijk.

Soldaten gedood

Onbekende aanvallers hebben deze week elf soldaten gedood in een aanval op een konvooi met 150 voertuigen dat voorraden naar een plaats in het noorden van het land bracht. Vijftig burgers zijn vermist. Militanten hebben gebieden in het noorden geblokkeerd, waardoor gemeenschappen zijn afgesneden. Konvooien van de regering en luchtdroppingen bezorgen essentiële goederen aan burgers die er vastzitten.

Ondertussen hebben steden en dorpen die niet worden belegerd hun inwontertal fors zien toenemen doordat mensen vluchten voor het geweld op het platteland. De zorg is overbelast en droogte heeft geleid tot ondervoeding bij een groot deel van de bevolking.