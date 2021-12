Gevonden in China: een dinojong in een ei, opgevouwen als een kuiken

Beeld AFP

‘Baby Yingliang’, zoals het embryo is gedoopt, is een oviraptor – vrij vertaald: een eierdief. Zou Yingliang uit zijn schaal zijn gebroken en voet hebben gezet op de prehistorische aarde, dan had hij of zij kunnen uitgroeien tot een gevederde, tweebenige dinosaurus van circa een meter hoog, anderhalve meter lang en met een gewicht van ruim 30 kilo. Al moet gezegd: de schattingen lopen uiteen.

Bedolven

Maar goed, zover kwam het niet. Het onderzoeksteam vermoedt dat het 17 centimeter lange ei bedolven raakte, bijvoorbeeld door een modderstroom. Daar lag het zo’n 72 tot 66 miljoen jaar verstopt, tot het in 2000 werd gevonden. De echte ‘ontdekking’ liet echter nog even op zich wachten: het ei belandde in het depot van een toen nog ongeopend museum in het Zuid-Chinese Xiamen.

Pas met de bouw van het museum dook het ei weer op. Museummedewerkers beseften dat ze mogelijk te maken hadden met een bijzonder exemplaar, en namen contact op met internationale wetenschappers.

Het fossiele dino-ei van circa 70 miljoen jaar oud, waarin het embyro net als een vogel opgevouwen ligt (zie weergave hieronder). Beeld AFP

Die konden hun ogen nauwelijks geloven. Betrokken onderzoekers spreken van ‘een van de best bewaarde dinosaurus-embryo’s ooit.’ Het dier lag bovendien in een opvallende houding: rug omhoog, het hoofd tussen de omhooggetrokken achterpoten, voorpoten langs de kop en de staart naar gekruld naar beneden. Een beetje als een passagier van een vliegtuig dat dreigt neer te storten.

Gekanteld

Het is een houding die vooralsnog vooral bekend was van vogels. ‘Deze kleine ongeboren dinosaurus lijkt precies op een babyvogel die ligt opgekruld in zijn ei,’ zegt hoogleraar en onderzoeker Steve Brusatte (universiteit van Edinburgh) in een statement.

Tot dusverre werden veel dinosaurussen gevonden in eieren gevonden in een gekantelde houding, zoals krokodillen. ‘Dit is alleen maar meer bewijs dat veel kenmerken van vogels zijn ontstaan bij dinosaurussen.’