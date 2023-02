Gevierde ondernemer of wanstaltig rijk? Bernard Arnault, de rijkste man ter wereld, is niet bij alle Fransen geliefd

De Franse ondernemer Bernard Arnault is de rijkste man ter wereld. Zijn bedrijf boekt recordwinsten, maar veel Fransen zijn kritisch. ‘Iemand met een gemiddeld inkomen moet meer dan vier miljoen jaar werken om Arnaults vermogen bij elkaar te sparen.’

Het Musée d’Orsay in Parijs presenteerde kort geleden een nieuwe aanwinst: Partie de Bateau, een negentiende-eeuws werk van schilder Gustave Caillebotte. Het doek kostte 43 miljoen euro. Dat geld had het museum bij lange na niet zelf in huis, er was een weldoener aan te pas gekomen: het schilderij werd voor het Musée d’Orsay aangekocht door de Franse multinational LVMH.

Dat conglomeraat wordt geleid door de 73-jarige Bernard Arnault. Hij geldt sinds kort als de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 216 miljard dollar (ruim 200 miljard euro). En LVMH doet het ook niet slecht. Het bedrijf maakte eind januari recordcijfers bekend. De groep met luxemerken als Dior, Dom Pérignon en Louis Vuitton boekte in 2022 een winst van 14 miljard euro.

In menig land zou Arnault worden bejubeld, maar in Frankrijk is er vooral kritiek op zijn ‘buitensporige inkomsten’. ‘Iemand met een gemiddeld inkomen moet meer dan vier miljoen jaar werken om Arnaults vermogen bij elkaar te sparen,’ schreef een Franse krant. Linkse kiezers en linkse politici zeggen dat hij met een klein deel van zijn vermogen het Franse pensioenstelsel zou kunnen redden, waardoor de pensioenleeftijd niet omhoog zou hoeven van 62 naar 64 jaar, zoals de regering beoogt.

“Ik ben verrast dat zo veel mensen zo weinig verstand van economie hebben,” reageerde Arnault droogjes op de kritiek, tijdens de laatste presentatie van de LVMH-cijfers. Volgens de ondernemer draagt hij in ruime mate bij aan de Franse economie. “We hebben vorig jaar vijftienduizend personeelsleden aangetrokken in Frankrijk. We betalen 5 miljard aan bedrijfsbelasting per jaar, waarvan de helft in Frankrijk.”

Bedrijf langzaam uitgebouwd

Bernard Arnault begon zijn carrière in de jaren 70 in het bouwbedrijf van zijn vader. Hij klom op, nam andere bedrijven over, raakte geïnteresseerd in de luxesector en werd ruim dertig jaar geleden eerst grootaandeelhouder en daarna de topman van LVMH. Dat concern bouwde hij in de loop der jaren gestaag uit met merken als Kenzo, Guerlain en TAG Heuer. De multinational had in 1988 een omzet van 2,5 miljard euro. Vorig jaar was dat 79 miljard.

Arnault heeft een neus voor zakendoen. Hij investeerde als een van de eersten in Netflix (30 miljoen dollar, in 1999). De beurswaarde van LVMH kwam kort geleden boven de 400 miljard euro uit, waarmee het een van de koplopers in Europa is.

Maar Arnault verkóópt niet alleen luxe – als miljardair kent hij het ook. Hij kocht voor 25 miljoen euro een huis in Parijs, heeft een kasteel bij Rambouillet en een villa in Saint-Tropez. Uitstapjes kan hij ook maken: met zijn 100 meter lange jacht, naar een van zijn huizen in de Verenigde Staten, of richting zijn privé-eiland bij de Bahama’s.

Dat hij de aankoop van het schilderij van Gustave Caillebotte financierde is geen toeval. Arnault is kunstliefhebber en -verzamelaar. Aan de rand van Parijs liet hij door toparchitect Frank Gehry een museum bouwen: de Fondation Louis Vuitton. Toen de Notre Dame in brand vloog schonk Arnault 200 miljoen euro voor de restauratie.

'Belast Bernard Arnault totaal en onze problemen zijn voorbij,' staat op een bord tijdens Franse pensioenprotesten. Beeld AFP

Kinderen als opvolgers

De ondernemer raakt met zijn 73 jaar inmiddels aardig op leeftijd. Dus wordt het tijd om aan de erfenis te denken. De familieholding Agache kreeg in december nieuwe statuten, met gelijke delen voor ieder van Arnaults vijf kinderen. Die aandelen zijn de komende dertig jaar niet te verkopen. Dat is belangrijk: Agache is grootaandeelhouder van Christian Dior en dat bedrijf is weer grootaandeelhouder van LVMH.

Zoon Antoine Arnault is recent gepromoveerd tot directeur van de Diorholding en dochter Delphine Arnault werd benoemd tot bestuursvoorzitter van Christian Dior Couture. De drie andere kinderen houden hun leidinggevende posities bij Tiffany, TAG Heur en Louis-Vuitton. “Arnault is rijker dan ooit, bereidt zijn opvolging voor en zet zijn kinderen op sleutelposities,” concludeerde tv-zender BFM.

Dochter Delphine (47) wordt alom getipt als de echte opvolger van haar vader. Ze deed een aantal elite-opleidingen en werkte bij McKinsey voor ze het familiebedrijf betrad. “Onder haar leiding ging Louis Vuitton van record naar record,” zei haar vader over haar. “Ze heeft ongelooflijk veel ervaring en een scherpe visie.”

Vooralsnog houdt vader Bernard de meeste touwtjes in handen en staat hij ook het meest in de schijnwerpers. Delphine is over dat laatste niet rouwig, vertelde ze vorig jaar in een boek over vrouwelijke ondernemers: “Ik zit niet op sociale media en houd me in het openbaar gedeisd. Op straat word ik gelukkig nog niet herkend.”