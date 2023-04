Gevechten in Soedan, paramilitairen claimen controle over presidentieel paleis

Rook stijgt op uit het centrum van Khartoem als gevolg van de gevechten. Beeld ANP / Anadolu Agency

De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) claimt dat het controle heeft weten te verkrijgen over het presidentieel paleis, het internationale vliegveld van Khartoem en de woning van legerleider Abdel Fattah al-Burhan.

Ooggetuigen melden dat vrachtwagens vol soldaten het vliegveld van Khartoem hebben betreden. Ook zegt de RSF de vliegvelden van Merowe in het noorden en El Obeid in het westen in handen te hebben. Het leger ontkent de claims van de RSF en zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd op paramilitaire bases in Khartoem.

Het leger claimt dat de RSF op verschillende plaatsen zijn troepen probeerde aan te vallen. De RSF, volgens analisten zo’n 10.000 man sterk, zegt dat het leger als eerste de aanval opende.

‘Totale ineenstorting’

Volgens artsen zijn er ook in woonwijken geweldsincidenten geweest en zijn meerdere burgers gewond geraakt. Burgerleiders hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om een ‘totale ineenstorting’ van het land te voorkomen. Een langdurige confrontatie tussen de RSF en het leger zou de veiligheidssituatie in het land, dat al kampt met economische problemen en uitbarstingen van stammengeweld, aanzienlijk kunnen verslechteren.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Soedan opgeroepen in alle gevallen binnen te blijven en niet de straat op te gaan. Ook het Verenigd Koninkrijk roept zijn burgers in Soedan op om binnen te blijven. De Russische en de Amerikaanse ambassadeurs in Soedan hebben opgeroepen een einde aan het geweld te maken.

Weken van spanningen

Het geweld komt na weken van oplopende spanningen tussen legerleider Burhan en zijn nummer twee Mohamed Hamdan Daglo, beter bekend als Hemedti. Hij staat aan het hoofd van de RSF. De twee zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger.

Bij een militaire coup in oktober 2021 trokken Burhan en Hemedti nog samen op, maar gaandeweg nam Hemedti steeds meer afstand van Burhan. De afgelopen maanden zei Hemedti dat de staatsgreep van 2021 een fout was die geen verandering teweegbracht in Soedan, maar de overblijfselen van het regime van Omar al-Bashir nieuw leven inblies. Bashir werd in 2019 afgezet na een volksopstand.

