Gevaar voor Duitsland niet geweken na oppakken coupplanners, vreest Duitsland

Birgit Malsack-Winkemann in 2020 in de Duitse Bondsdag. Beeld Getty Images

Birgit Malsack-Winkemann kende, als ex-Bondsdaglid namens de rechts-radicale politieke partij Alternative für Deutschland (AfD), het Rijksdaggebouw van binnenuit. Vier jaar lang liep ze wekelijks door de wandelgangen van het Duitse parlement in Berlijn.

Daardoor kon de politica en tevens ervaren rechter haarfijn uitleggen waar Rüdiger von Pescatore, de 69-jarige commandant van het nieuwe Duitse leger, en zijn pas gerekruteerde militanten na de bestorming van het parlement bondskanselier Olaf Scholz (SPD) en andere kabinetsleden konden gijzelen.

‘Opmerkelijk en zeer ernstig’

Ruim anderhalve dag nadat Malsack-Winkemann is opgepakt voor het beramen van een gewelddadige staatsgreep in Duitsland, heeft Scholz verbijsterd gereageerd op de verijdelde terreurdaad. “Dat zich onder de verdachten een ex-parlementariër van de AfD begeeft, is natuurlijk zeer opmerkelijk en zeer ernstig,” verklaarde de kanselier donderdagavond laat.

Zijn partijgenoot en SPD-partijvoorzitter Lars Klingbeil ijvert voor een hardere aanpak van leden van de rechts-radicale partij. “In heel het land hoort AfD op de lijst van geheime diensten, en niet in het parlement, gerechtshoven of bij de overheid,” zei Klingbeil tegen persbureau DPA.

De huiszoekingen en invallen in elf Duitse deelstaten – waarbij 25 verdachten zijn gevangengenomen, onder wie Malsack-Winkemann en de spin in het web: prins Heinrich Reuss – hebben aangetoond hoe erg AfD (het afgelopen verkiezingsjaar met 10,3 procent van de stemmen de vijfde partij van Duitsland) verweven is met rechts-extremistische groeperingen zoals de Reichsbürgerbeweging, die grotendeels achter het coupplan zat.

Vergelijkbaar met Capitoolbestorming

Een half jaar na de bestorming van het Capitool in Washington gebeurde er in augustus 2020 in Berlijn iets vergelijkbaars. Tijdens een grootschalige demonstratie tegen de coronamaatregelen rondom Brandenburger Tor, waarbij 40.000 betogers aanwezig waren, trok een groep van vierhonderd man richting de Bondsdag. De groep wist voor het gebouw door de barricades en slagbomen van de politieposten te breken.

Zwaaiend met vlaggen in zwart-wit-rood, het symbool van de Reichsbürgerbeweging en het vaandel van het oude Duitse keizerrijk, scandeerden betogers op de trappen van het Duitse parlement leuzen. Malsack-Winkemann, op dat moment nog volksvertegenwoordiger namens de AfD, was naar alle waarschijnlijkheid toen al een aanhanger van de uit Amerika overgewaaide complottheorie QAnon, en ervan overtuigd dat Duitsland door vertegenwoordigers van een zogenaamde deep state wordt geregeerd.

Nog altijd gevaar

Met het oppakken van Malsack-Winkemann is het gevaar voor de Duitse democratie allerminst geweken, waarschuwt Katrin Göring-Eckardt, vicebondspresident (De Groenen). “Er zijn nog overduidelijk banden tussen Reichsbürger en de huidige AfD-fractie.” Göring-Eckardt kondigde aan veiligheidsmaatregelen voor de Bondsdag aan te scherpen.

Vanuit de liberale FDP, dat samen met SPD en De Groenen Duitsland sinds een jaar regeert, klonk de oproep om het ambt van rechters beter te beschermen. “Met de beste wil begrijp ik niet hoe zo’n staatsgevaarlijk persoon lange tijd toegang had tot de rechtbank,” aldus FDP’er Alexander Graf Lambsdorff.