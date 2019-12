Gevaar van instorting Notre-Dame nog niet geweken

Acht maanden geleden brandde de Notre-Dame in Parijs af – en nu begint één van de gevaarlijkste onderdelen van de herstelwerkzaamheden.

Van veraf ziet het er bijna uit als een weefsel van kant, zó fijnmazig oogt het. Maar het zijn 10.000 stukken metaal die samen één van de grootste bouwsteigers van Frankrijk vormen.

De Notre-Dame in Parijs wordt omringd door immense stellages, die daar al stonden vóór de brand in april. Die metalen buizen worden de komende tijd alle 10.000 een voor een losgemaakt, weggehaald en afgevoerd.

Dat is precisiewerk met een extreem hoog risico. De steigers zitten namelijk vast aan de kerk die acht maanden geleden afbrandde. De Notre-Dame is door de brand instabiel geworden en de bouwsteigers ook, want die zijn eveneens door het vuur aangetast. Eén verkeerde beweging en het 800 jaar oude monument loopt gevaar.

“Er is nog steeds instortingsgevaar. Eigenlijk is het gevaar pas echt geweken als de steigers zonder problemen zijn verwijderd,” aldus aartspriester Patrick Chauvet van de Notre-Dame.

Aan de oever van de Seine is een 75 meter hoge bouwkraan verrezen. Daarmee wordt een deel van het werk uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden zijn nu begonnen. Het werkelijke verwijderen van de steigers gaat naar verwachting enkele maanden duren.

Bouwvakkers-alpinisten

Dat betekent dat de echte renovatie van de Notre-Dame nog even op zich laat wachten. Aanvankelijk werd gedacht dat die fase begin 2020 kon starten. “Waarschijnlijk begint de renovatie pas in 2021,” zegt Chauvet nu.

Het is de bedoeling dat de bezoekers over vijf jaar, dus vanaf 2024, weer naar binnen kunnen. “Ik denk dat dat haalbaar is, maar dan is nog niet al het werk gedaan, verre van. De restauratie duurt langer dan dat.”

De geldinzameling voor de herbouw gaat nog steeds door. Volgens de Franse autoriteiten is inmiddels voor 922 miljoen euro aan hulp toegezegd.

In de nok van de kerk wordt op dit moment overigens nog een nieuwe steiger gebouwd. Via die stellages zullen ‘bouwvakkers-alpinisten’ met touwen en klimgordels afdalen. Zij gaan helpen de stellages los te maken en op de hoogste balken in de kathedraal verkoolde resten weghalen die daar nog liggen. Al het puin dat naar beneden stortte en op de kerkvloer lag, is met behulp van robots weggehaald.

Het deel van de kerkelijke inboedel dat gered kon worden, is opgeslagen, en de meest waardevolle kunstschatten zijn naar gespecialiseerde centra of musea gebracht. Een aantal objecten ligt in opslagruimtes van het Louvre.

Koperen haan

De Notre-Dame hoopt in de loop van volgend jaar een grote tentoonstelling te organiseren met de geredde kunstschatten. “Er is nog niks getekend, het zijn ingewikkelde procedures,” laat een woordvoerder van de kathedraal weten. “Over een maand weten we meer.”

Nieuwsgierigen kunnen al wel op één locatie terecht. In het museum Cité de l’Architecture et du Patrimoine in Parijs is een tentoonstelling ingericht als eerbetoon aan de Notre-Dame. Daar is onder meer de koperen haan te zien, die boven op de torenspits zat die instortte. Die haan werd na de brand wonderlijk genoeg ongeschonden teruggevonden op straat.