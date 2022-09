Getuige vertelt over aanslag in Nice: ‘Overal lagen doden en gewonden’

'Het was alsof je in een oorlog verzeild was geraakt.' Beeld REUTERS / Eric Gaillard

“Ik liep die avond met vier vriendinnen op de boulevard van Nice. We kwamen voor het vuurwerk. Het was 14 juli, de nationale feestdag, het was enorm druk. En ineens hoorden we herrie. Ik keek om en zag een vrachtwagen zigzaggend op ons afkomen, met zo’n 80 of 90 kilometer per uur. Een witte vrachtwagen, ik weet het nog precies. Hij reed de mensen op de boulevard letterlijk omver. Binnen een paar seconden was iedereen rechts van me nog in leven, en was iedereen links van me dood. Overal lagen lichamen.”

Patrick Prigent (60) stopt met praten, snikt en huilt. Dan herpakt hij zich. “Ik zag het gezicht van de man achter het stuur van die vrachtwagen, want hij reed vlak langs ons. Hij was stoïcijns, heel geconcentreerd. Hij zigzagde om zoveel mogelijk mensen op de boulevard te raken.”

Bloedige aanslag

Op 14 juli 2016 werd een bloedbad aangericht op de boulevard van Nice, La Promenade des Anglais. De 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel reed er rond half 11 ’s avonds met een gehuurde vrachtwagen in op de mensenmassa. Er vielen 86 doden. Meer dan 400 mensen raakten gewond. Daarmee was het een van de bloedigste aanslagen ooit in Frankrijk.

Prigent: “Ik stuurde de vriendin die naast me liep snel weg, naar huis. De andere drie was ik kwijt. Ik zocht nog op de grond naar kleren of tassen van ze, maar niets. De vrachtwagen reed toen voor me, op zo’n 50 meter. Ik zag dat hij langzamer ging rijden.”

“Toen hoorde ik de schoten: de chauffeur werd neergeschoten door agenten. Ik dacht: ik moet mensen helpen, want overal lagen doden en gewonden op straat. Ik ben toen bij een meisje gaan zitten, ze was gewond aan haar been. Ze moet 16 of 17 zijn geweest. Even later kwam haar oom naar haar toe. Ze vroeg waar haar tante was. Die bleek het niet te hebben overleefd. Pas om 4 uur ’s nachts vond ik de drie vriendinnen terug waarmee ik was gekomen. Ze waren een huis in gevlucht en durfden er niet eerder uit te komen. Ze waren bang dat de aanslag nog door zou gaan.”

Prigent stopt weer met praten en huilt opnieuw. “Overal lagen lichamen. Het was alsof je in een oorlog verzeild was geraakt. Maar dan onvoorbereid en onverwacht.”

Lahouaiej-Bouhlel werd die avond gedood. Terreurbeweging IS eiste later de verantwoordelijkheid op, hoewel de dader niet bekendstond als een radicale moslim en schijnbaar geen contacten had met IS. Vanaf maandag staan acht andere betrokkenen bij de aanslag terecht (zie kader).

Schuldgevoel

“Die avond gebeurde er iets vreemds met me,” zegt Prigent. “Het was alsof ik in een bubbel zat, afgesloten van de horror rondom me. Ik hoorde niets meer, ik rook het bloed niet dat overal lag. Ik was ook niet bang. Daarom bleef ik om mensen te helpen. De angst kwam pas de dag erna. Toen ben ik de hele dag gaan lopen. Rondlopen in Nice. Doelloos. Om mijn hoofd leeg te maken.”

“Ik voelde me nog niet schuldig, dat kwam pas een jáár erna. Het eerste jaar heb ik alleen maar gewerkt, gewerkt en gewerkt. Om er niet aan te de denken. Ik ben ook nog alle ziekenhuizen langs geweest: om te achterhalen wie dat gewonde meisje was bij wie ik op de boulevard ben gebleven. Ik heb haar nooit meer kunnen vinden. Daarna kwam ik in een zwart gat terecht, een tunnel, ik zag geen licht meer.”

“Ik voelde me schuldig, ik wilde een eind aan mijn leven maken. Ik dacht steeds: had ik maar méér gedaan, had ik maar ingegrepen, dan waren er misschien minder doden. Ik beëindigde de relatie met mijn vriendin. Het lukte me niet meer om tegen haar te zeggen: ‘ik hou van je’. Ik weet niet waarom. Mijn psychiater liet me toen opnemen in een ziekenhuis. Om me tegen mezelf te beschermen.’’

Pas daarna kon Prigent langzaam beginnen met het weer oppakken van zijn leven. De rechtszaak kan hem daarbij helpen, hoopt hij. “Het is voor overlevenden en nabestaanden belangrijk dat justitie z’n werk doet. Dat de schuldigen worden veroordeeld. En ik heb ook nog zó veel vragen. Wie was de dader? Hoe kon hij zomaar een vrachtwagen huren? Hoe kwam hij aan de wapens die hij had?”

“Het zijn allemaal vakjes in mijn hoofd die ik nog moet invullen. Hopelijk gebeurt dat tijdens dit proces. Dan kan ik eindelijk een bladzijde omslaan. Niet dat het boek dan dichtgaat, hoor. Ik leef nog, maar die veertiende juli ben ik eigenlijk doodgegaan. Zo voelt het. Ik ben nog steeds bang voor vuurwerk. Ik zie elke dag witte vrachtwagens rijden, en steeds schrik ik weer. Ik sluit mezelf vaak op thuis. Dan doe ik de luiken dicht. Als ik naar vrienden ga, durf ik ’s avonds niet alleen naar huis. En het is al zes jaar geleden, hè?”

Patrick Prigent overleefde de aanslag op de boulevard van Nice in 2016.