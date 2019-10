Getuige: Trumptranscript mist belangrijke passages

Luitenant-kolonel en Oekraïne-expert Alexander Vindman (midden) komt aan bij zijn verhoor in Washington. Beeld EPA

Legerofficier Alexander Vindman luisterde mee naar een gesprek dat Donald Trump deze zomer met zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski had en schrok naar eigen zeggen van de inhoud van het transcript – in september door het Witte Huis verspreid en bedoeld als bewijs dat aan het telefoontje niets mankeerde. Het in meerderheid Democratische Huis van Afgevaardigden vindt wél dat het gesprek niet door de beugel kon en oriënteert zich sinds daarom eind vorige maand op de afzetting van Trump.

Gedecoreerd oorlogsveteraan Vindman is voor de Amerikaanse veiligheidsraad actief als Oekraïne-expert en mocht in die hoedanigheid meeluisteren met wat Trump en Zelenski bespraken. The New York Times publiceerde woensdag een officiële verklaring van hem.

Het transcript correspondeerde volgens Vindman niet met wat hij de twee regeringsleiders op 25 juli had horen bespreken. Twee essentiële citaten ontbreken volgens Vindman in de gespreksweergave. Zo sprak Trump volgens hem onomwonden over een geluidsopname waarin voormalig vicepresident Joe Biden de corruptie zou bekennen waar Trump hem van beschuldigt. Zelenski zou op zijn beurt Burisma Holdings bij naam noemen, het Oekraïense nuts­bedrijf waar Bidens zoon Hunter voor werkte.

Missende passages

Onder ede verklaarde Vindman dinsdag dat hij het transcript voor publicatie nog onder ogen kreeg en dat hij zou hebben geprobeerd de twee passages er weer in te zetten. Wie ze eruithaalde wist hij niet. Waarom de omissies niet werden teruggezet evenmin.

Vindman is de derde hooggeplaatste regeringsfunctionaris die tegen de lijn ingaat die het Witte Huis probeert uit te zetten. Vorige week erkende waarnemend ambassadeur in Kiev Bill Taylor onder ede dat Trump militaire hulp aan Oekraïne de inzet had gemaakt van een verzoek aan Zelenski. Als die geen onderzoek naar de Bidens zou starten, kon hij een bedrag van 400 miljoen dollar vergeten. De regering had steeds gezegd dat van zo’n quid pro quo-constructie geen sprake was. Taylor werd door een woordvoerder van Trump uitgemaakt voor een radicaal-linkse, niet gekozen ambtenaar.

De president heeft Vindman, van wie hij eerst nog zei hem helemaal niet te kennen, weggezet als fervent ‘Never Trumper’. ‘Volgens de corrupte media baarde mijn Oekraïnegesprek de getuige van vandaag zorgen,’ brieste hij op Twitter. ‘Luisterde hij wel naar hetzelfde gesprek? Heksenjacht!’

De aanvallen uit conservatieve hoek spelen op de man. Zo vestigden presentatoren op de rechtse zender Fox News de aandacht op de afkomst van Vindman, die op zijn derde met zijn ouders emigreerde uit de voormalige Sovjet-Unie. Voormalig Congreslid Sean Duffy voegde daar later op de avond tegen CNN aan toe dat het hem opviel dat Vindman wel erg begaan was met de belangen van Oekraïne.

EU-ambassadeur klapt uit de school

Volgens The Wall Street Journal is ook Gordon Sondland – Trumps ambassadeur bij de Europese Unie in Brussel – inmiddels ‘overgelopen’. Sondland verklaarde vorige week onder ede dat Trump en zijn staf de Oekraïners onder druk hebben gezet. Op de vraag of daarmee een quid pro quo was ontstaan, zei Sondland volgens de zakenkrant volmondig ja. Sondland was een van de grootste investeerders in de presidentscampagne van Trump. Toen Trump als president was geïnaugureerd, kreeg Sondland een baan in Brussel.

In en om het Capitool wordt Vindman genoemd als een van de eerste kandidaten voor een openbaar verhoor in het impeachment­proces. Die zittingen beginnen waarschijnlijk volgende maand.