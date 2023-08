Gestrande man in Bahama’s blijkt geen Nederlander maar Duitser

De man maakte een SOS-teken in het zand in de hoop opgemerkt te worden. Beeld U.S. Coast Guard

De kustwacht maakte eerder op woensdag bekend dat het om een Nederlander ging, maar corrigeerde dat later en meldde dat de man de Duitse nationaliteit heeft.

De man heeft drie dagen op het onbewoonde eiland doorgebracht, op zo’n 50 kilometer voor de kust van Cuba, nadat hij in de problemen was gekomen met zijn zeilboot. Op foto’s die door de kustwacht gedeeld zijn op X, voorheen Twitter, is te zien hoe de man heel groot SOS in het zand had geschreven. Hij werd uiteindelijk gevonden nadat vanuit de lucht vuurpijlen waren gespot die de man had afgestoken vanaf zijn later gezonken boot.

De kustwacht heeft vervolgens vanuit de lucht water, voedsel en een radio voor communicatie gedropt op het eiland, waarna de man kon worden opgepikt door een kotter die in de buurt was. De Duitser is in goede gezondheid overgebracht naar de Royal Bahamas Defence Force, aldus de kustwacht.

Met zeilen werd een geïmproviseerd kamp gemaakt. Beeld USC Air Station Miami

“We zijn er trots op dat we het leven van deze man hebben gered,” stelt onderofficier Dev Craig van de kustwacht. “Deze zaak is een perfect voorbeeld waarom je over de juiste veiligheidsuitrusting op je schip moet beschikken.” Dat benadrukt ook een vrijwilliger bij de kustwacht, Wilson Riggan: “Na drie dagen moet die helikopter een spannend gezicht zijn geweest. Middelen om alarm te slaan zijn zó belangrijk voor op zee, en niet zomaar een vereiste.”