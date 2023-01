Gesteggel om ‘racistische’ Onkel Tom Strasse in Berlijn: ‘Het is juist een aanklacht tegen racisme’

Metrohalte Onkel Toms Hütte in Berlijn. Beeld Eden Breitz / Alamy

Een petitie om de Berlijnse metrohalte Onkel Toms Hütte en de Onkel Tom Strasse om te dopen werd ruim 14.000 keer ondertekend. Initiatiefnemer is Moses Pölking, zoon van een moeder uit Kameroen en Duitse vader en opgegroeid in Noord-Duitsland. Hij vindt de naam, die refereert aan het hoofdpersonage uit een Amerikaanse roman uit de 19de eeuw, ‘minachtend, beledigend en racistisch’.

‘Vooral een ding op internet’

In de slaperige villawijk Zehlendorf, waar de lijn U3 vanaf Warschauerstrasse op de bewuste halte stopt, liggen bewoners en winkeliers niet wakker van het protest, dat afgelopen tijd dankzij andere Afro-Duitse activisten na twee jaar weer is opgelaaid. “Ik heb het gevoel dat het vooral op het internet een ding is,” zegt Juliane Kaiser, eigenaar van een boekhandel in de aanpalende passage van het metrostation.

Het uit 1852 afkomstige boek van de Amerikaanse schrijfster Harriet Beecher Stowe las ze op haar twaalfde in een zucht uit, vertelt de nu 74-jarige Kaiser. Het verhaal gaat, kort gezegd, over de zwarte slaaf Tom die in de zuidelijke Amerikaanse staat Kentucky door de goedaardige meneer Shelby uit geldnood moet worden verkocht en uiteindelijk door mishandeling op tragische wijze aan zijn einde komt.

Ter ere van Oom Tom laat meneer Shelby al zijn zwarte slaven vrij. “Het boek is juist een aanklacht tegen racisme,” oordeelt Kaiser. Met enige trots pakt ze er een krantenknipsel van het Berlijnse dagblad Tagesspiegel bij. Haar mening is, sinds het verschijnen van het interview in de zomer van 2020, niet bijgesteld, vertelt ze. “Natuurlijk, het boek is geschreven door een witte schrijfster. Maar waren er destijds veel zwarte schrijvers?”

Lange traditie

De eigenaar van de boekenwinkel voelt zich naar eigen zeggen gesteund door haar trouwe klanten: die stemmen allemaal op de Duitse Groenen en vinden het boek over Oom Tom evenmin racistisch. Ook buurman en goudsmit Stefan Uckrow begrijpt niet waarom mensen zich beledigd voelen door de historische naam op de gevels.

“Ik hoor dat witte mensen zich de zwarte cultuur willen toe-eigenen, dat is helemaal niet zo. Dit station heeft een lange traditie van ruim negentig jaar,” zegt Uckrow, al 28 jaar gevestigd in de passage.

Een Turks-Duitse marktkoopvrouw schrikt als het woord racisme valt. “Dat is natuurlijk niet goed. Ik sta hier een keer in de week en verkoop mijn zelfgemaakte auberginerol met strooikaas ook aan intelligente mensen zoals advocaten, dus ik verbaas me erover.” Het straatbordje Onkel Tom Strasse, niet ver van haar marktkraam, werd al eens met roze graffiti ondergekalkt, maar is zo te zien weer schoon.

Een restaurant met de naam De hut van Oom Tom moest al wijken. Daarmee verdween een belangrijk stukje lokale geschiedenis van Berlijn, zegt Heinz Ickstadt, emeritus hoogleraar Amerikaanse Studies. Volgens Ickstadt moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de Duitse koloniale tijd en het naziverleden. “Alleen dat is zeer complex.”

Mohrenstrasse is wel hernoemd

Naast de 25-jarige Pölking laten ook andere jonge Duitsers van kleur van zich horen over de vermeende racistische symbolen. Van Black Student Union, een gezelschap van Afro-Duitse studenten verbonden aan de Humboldt Universiteit in Berlijn, tot de Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.

Onder druk van die laatste beweging werd besloten de naam van de Mohrenstrasse in het Berlijnse stadsdeel Mitte te veranderen. De straat is nu vernoemd naar Anton Wilhelm Amo, Duitslands eerste zwarte filosoof. Vorig jaar kondigde het stadsbestuur in Friedrichshain aan de Afro-Amerikaanse schrijfster Audre Lorde, tussen 1984 en 1992 in de Duitse hoofdstad, op een straatbord te willen plaatsen.

Boekverkoopster Kaiser hoopt dat Berlijn niet te veel meebuigt met een volgens haar activistische minderheid. “Deze mensen zijn vaak dogmatisch, weinig tolerant en verbaal agressief. Echte problemen, zoals alledaags racisme, los je niet op met het omdopen van namen.”