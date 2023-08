Geslaagde maanlanding van India, komt als vierde land ooit op de maan

De maanlanding werd live vertoond in het auditorium van Gujarat Science City in Ahmedabad, India. Beeld REUTERS

De Indiase maanlander Chandrayaan-3 is veilig geland op de zuidpool van de maan. Daarmee is India het eerste land dat erin slaagt daar te landen. De onbemande verkenner zal daar twee weken experimenten uitvoeren. Op de zuidpool van de maan is mogelijk water te vinden. Ook schijnt de zon er veel, dus zouden zonnepanelen er veel elektriciteit opwekken.

“India is op de maan,” riep de vluchtleiding uit. Dat werd herhaald door premier Narendra Modi, die de landing volgde. “Dit is een overwinning van het nieuwe India. Dit succes behoort de gehele mensheid toe,” zei hij. Het was de tweede keer dat India probeerde op de maan te landen. In 2020 stortte de Chandrayaan-2 neer door een softwarefout. Na de crash besloot India opnieuw een vaartuig te bouwen voor een tweede poging.

Russische poging

Enkele dagen geleden mislukte ook een Russische poging om op de zuidpool te landen. De Loena-25 sloeg te pletter op de maan. De crash van het Russische maanvaartuig was te wijten aan een fout met de motor. Die had 84 seconden moeten branden zodat het vaartuig in een baan rond de maan zou komen maar brandde 127 seconden, meldde het staatsruimtevaartbedrijf Roskosmos. Eerder mislukten maanmissies van onder meer Japan en Israël.