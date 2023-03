Georgisch parlement trekt omstreden ‘Russische wet’ terug

In de hoofdstad Tbilisi gingen woensdag tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de wet. Beeld AFP

De wet zou het mogelijk maken dat organisaties worden aangemerkt als ‘buitenlandse agenten’ als ze meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen.

Volgens de partij Macht van het Volk, die het wetsvoorstel vorige maand indiende, is de wet nodig om ‘transparantie te bieden over buitenlandse beïnvloeding’.

Maar tegenstanders vrezen dat de Georgische regering de wet kan gebruiken om tegenstanders het zwijgen op te leggen.

EU-lidmaatschap

De wet wordt de ‘Russische wet’ genoemd, omdat die erg lijkt op de wet die president Poetin in 2012 in Rusland invoerde. Die wet is een succesvol instrument van het Kremlin gebleken om de Russische oppositie monddood te maken.

Prowesterse Georgiërs vrezen bovendien dat de wet EU-lidmaatschap in de weg zal staan. Enkele EU-kopstukken en EU-lidstaten uitten al hun bezorgdheid.

In de hoofdstad Tbilisi gingen woensdag weer tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de wet. Ze zwaaiden met Europese vlaggen en probeerden door afzettingen bij het parlementsgebouw te breken. De politie zette opnieuw traangas en waterkanonnen in om de menigte uit elkaar te drijven. Er zijn tientallen betogers aangehouden.