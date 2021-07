Georgiërs eisen aftreden regering na dood journalist

Onder grote belangstelling is cameraman Lekso Lasjkarava dinsdag begraven. Beeld EPA

Onder het toeziend oog van tientallen tv-ploegen, verslaggevers en andere belangstellenden is gisteren de Georgische cameraman Lekso Lasjkarava in Tbilisi begraven. Hij overleed zondag. Een kleine week eerder raakte hij zwaargewond toen hij verslag deed van de jaarlijkse Pride-optocht in de Georgische hoofdstad.

De dood van de 36-jarige journalist was, naast het grove geweld dat al voor de Pridemars van 5 juli tegen lhbtq-activisten en journalisten losbarstte, de afgelopen dagen aanleiding voor duizenden Georgiërs om de straat op te gaan. Zij eisen het aftreden van de regering van minister-president Irakli Garibasjvili.

Tegendemonstratie

De onrust in Georgië begon in de ochtend van 5 juli. Terwijl lhbtq-activisten druk waren met de voorbereidingen voor de parade, kwamen elders in de hoofdstad honderden mensen bijeen voor een tegendemonstratie.

Deze demonstranten, voornamelijk extreemrechtse activisten en leden van de Georgisch-orthodoxe kerk, hitsten elkaar zodanig op dat het tot hevige onlusten kwam. Tientallen demonstranten bestormden het hoofdkantoor van de Georgische Pride-organisatie en trokken regenboogvlaggen van het balkon. Daarnaast moesten ruim vijftig journalisten het ontgelden. Verslaggevers ter plaatse kregen te maken met zwaar geweld. Tientallen van hen liepen ernstige verwondingen op.

Onder hen was ook Lasjkarava. Volgens zijn collega Miranda Bagatoeria, die samen met de cameraman verslag deed van de optocht, werd Lasjkarava tien minuten lang door een groep van twintig man geschopt en geslagen. De verslaggever liep zulke ernstige botbreuken in zijn gezicht op dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest. Na een paar dagen werd hij uit de kliniek ontslagen, maar zondag overleed hij alsnog.

‘Samenzwering’

Hoewel het onderzoek naar zijn dood nog loopt, houden activisten, journalisten en de politieke oppositie de regering verantwoordelijk voor de gewelddadigheden tijdens de Pridemars en de daaropvolgende dood van Lasjkarava. Zij willen dat de regering en de premier opstappen, omdat zij te weinig zouden hebben gedaan om de activisten en journalisten te beschermen. De parade werd uiteindelijk op de dag zelf, nadat het startpunt al meerdere malen was verplaatst, om veiligheidsredenen geheel afgeblazen.

Van opstappen wil Garibasjvili echter niets weten. Volgens de premier is er sprake van een ‘samenzwering’ tegen zijn regering. Tijdens een bijeenkomst van zijn kabinet stelde hij maandag dat ‘dit wederom een mislukt complot is tegen de staat dat werd uitgedacht door staatsvijandige en anti-kerkelijke krachten’. Die krachten zouden volgens de premier onder leiding staan van oud-premier Michaïl Saakasjvili, en financiële steun krijgen van de Verenigde Staten met als doel een staatsgreep te plegen.

‘Onacceptabel’

Zuivere onzin, zo meent de oppositie en verwijst naar uitspraken die Garibasjvili deed op de ochtend van 5 juli, vlak voor het begin van de parade. Toen stelde de premier dat de optocht ‘onacceptabel’ was voor grote delen van de maatschappij. Afgelopen maandag deed hij daar nog een schepje bovenop. “Indien 95 procent van Georgië tegen het houden van een propagandistische parade is, dan moeten we daaraan gehoorzamen”, aldus de premier. Om daaraan toe te voegen: “De enige parade die ik ken, is een militaire parade”.

Door deze uitspraken meent de oppositie dat Garibasjvili de tegen­demonstranten een vrijbrief gaf om geweld te gebruiken. Maandag liepen de gemoederen tussen de oppositie en leden van de regeringspartij zo hoog op dat het in het parlement tot een massale knokpartij kwam. Dat gebeurde na het verstrijken van een deadline van de oppositie, die eiste dat Garibasjvili en zijn regering zouden opstappen.