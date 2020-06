George Floyd (1974-2020) deed alles om vooruit te kunnen met zijn leven

‘I can't breathe.’ Dat waren de inmiddels beroemde laatste woorden van George Floyd, ofwel ‘Big Floyd’. De 46-jarige zwarte Amerikaan stierf op 25 mei nadat een witte politieagent hem bij een arrestatie met zijn knie tegen de grond hield en hierbij minutenlang op zijn nek drukte. De dood van Floyd leidde tot grote protesten in Amerika en de rest van de wereld. Wie was hij?

George Perry Floyd werd in 1974 geboren in Fayetteville, North Carolina en groeide op in Houston, Texas. Hier woonde hij in Third Ward, een buurt waar met name Afro-Amerikanen wonen en die extreme armoede kent. In zijn tienerjaren ging de toen al grote Floyd naar Jack Yates High School, waar hij uitblonk in zowel basketbal als football. Zijn talent voor sport bracht hem rond zijn negentiende naar Florida, waar hij twee jaar speelde in het basketbalteam van South Florida Community College.

Zijn coach in Florida, George Walker, vertelde in een interview aan CNN dat Floyd een ‘heel goede sporter was’. Maar dat was niet het enige waar hij om bekendstond. “Floyd was een kind met een groot hart.” De vrouw van de coach, Gloria, zei hoe Floyd in het team opviel, ‘gewoon omdat hij een leuk mens was om bij in de buurt te zijn’.

Ook anderen vertelden in de Amerikaanse media dat Floyd een vrolijke man was en iemand die hield van plezier maken. Jeugdvriend en voormalig NBA-basketballer Stephan Jackson zei: “Floyd stond in de gemeenschap bekend als iemand die het met iedereen goed kon vinden. Hij was beschermend en bood hulp aan zonder daar iets voor terug te hoeven. Hij had geen greintje kwaad in zich.”

Screwed Up Click

In 1995 besloot Floyd terug te verhuizen naar Houston, waar hij als lid van hiphopcollectief Screwed Up Click muziek ging maken. De toen begin-twintiger rapte voor jaren onder de naam Big Floyd. In Houston ontmoette hij Rose Hudson, met wie Floyd een relatie startte en met wie hij zijn eerste (nu 22-jarige) dochter kreeg. Ook kreeg hij in deze tijd een zoon, Quincy Mason.

Floyd bleef altijd geloven in zijn rapcarrière, aldus Cal Wayne, die ook deel uitmaakte van Screwed Up Click, in Rolling Stone. Van muziek alleen viel niet te leven en dus moest Floyd zoeken naar werk ernaast. Hij zou diverse tijdelijke banen hebben gehad, maar raakte toch op het criminele pad.

Nieuwe start

In 2007 werd Floyd beschuldigd van een gewapende overval waarvoor hij vanaf 2009 een gevangenisstraf van vijf jaar moest uitzitten. Nadat hij werd vrijgelaten verhuisde Floyd naar Minneapolis in Minnesota om een nieuwe start te maken en werk te zoeken. In het jaar dat volgde ontmoette hij Roxie Washington; met haar kreeg hij een dochtertje dat nu zes jaar oud is, Gianna.

Toen Floyd naar Minneapolis verhuisde, bleven zij in Houston wonen. Gianna’s vader hield contact met hen en stuurde hun maandelijks geld. In een persconferentie vertelde Roxie Washington geëmotioneerd dat Floyd ‘a good man’ was en dat ze betreurt dat hij hun dochtertje niet kan zien opgroeien. “Ze heeft een vader nodig en die is er nu niet meer.”

In The Boston Globe vertelt jeugdvriend Harris hoe graag hij in Minneapolis ‘opnieuw wilde beginnen’. ‘Hij was blij met wat hij aan zijn leven veranderde.’ In Minnesota startte Floyd als beveiliger bij het Leger des Heils. Later kon hij aan de slag als vrachtwagenchauffeur en als beveiligingsmedewerker voor het restaurant Conga Latin Bistro. Naast zijn twee banen steunde hij Mad Dads, een organisatie van Afro-Amerikaanse vaders die strijdt tegen bendegeweld en drugs in de gemeenschap. ‘Hij deed alles om te zorgen om vooruit te kunnen met zijn leven,’ vertelt Harris.

Bij Conga Latin Bistro, waar Floyd met veel plezier werkte, was hij geliefd. Eigenaar van het restaurant Jovanni Tunstom omschreef hem in als iemand met een goede levenshouding, en ‘altijd vrolijk’. ‘Ik heb nog geprobeerd hem te leren te dansen, omdat hij van latinmuziek hield, maar dat lukte niet omdat hij te groot voor me was.’ Na vijf jaar voor Conga Latin Bistrote hebben gewerkt, verloor Floyd onlangs zijn baan: het restaurant moest dicht vanwege de coronapandemie.

‘Please don't kill me’

Vorige week maandagavond, op 25 mei, werd Floyd gearresteerd. Hij zou geprobeerd hebben sigaretten te kopen met een vals briefje van 20 dollar. Een woordvoerder van de politie sprak over ‘een man die verdacht werd van betaling met een valse cheque, die maandag, schijnbaar onder invloed, weigerde uit zijn auto te komen’.

Hierop besloot de politie hem te arresteren. Op een video die daarna op sociale media verscheen, gemaakt door een omstander, is te zien hoe een witte agent, Derek Chauvin, zijn knie op de nek van de ongewapende Floyd drukt, die in de loop van het minuten durende filmpje zichtbaar het bewustzijn verliest. Te horen valt hoe hij keer op keer zegt niet te kunnen ademen. Smekend: “Please, don't kill me.” De 46-jarige Floyd werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Protesten

De dood van George Floyd leidde tot enorme woede in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het voorval vormt namelijk het zoveelste voorbeeld van (politie)geweld tegen zwarte Amerikanen. In het hele land kwam het tot grote demonstraties; vele verliepen vreedzaam, maar anderen ontaardden in hevige rellen. In diverse steden voelden burgemeesters zich genoodzaakt de noodtoestand uit te roepen. Bijna 10.000 Amerikaanse demonstranten zijn inmiddels gearresteerd.

Hoe groot impact is die de dood van George Floyd heeft, blijkt wel uit de ophef die het heeft veroorzaakt en de tientallen duizenden demonstranten die wereldwijd protesteren. Niet alleen fysiek, maar ook via sociale media wordt massaal actiegevoerd. Veel van de demonstraties gebeuren onder de vlag van Black Lives Matter. Die beweging vecht al sinds 2013 wereldwijd tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen.

In meerdere Europese steden, waaronder Brussel, Kopenhagen, Berlijn, Parijs, Dublin en Rome, werd de afgelopen week gedemonstreerd. Ook in diverse steden in Nederland vonden protesten plaats. In groten getale kwamen maandagavond demonstranten in Amsterdam samen om te strijden tegen racisme. Ook in Groningen en Rotterdam werd actiegevoerd; in Utrecht staat een demonstratie gepland. Nooit eerder kwamen er in Nederland zoveel mensen naar een dergelijk protest.

Herdenking

Op de plek waar Floyd werd gearresteerd vormde zich na zijn dood een herdenkingsplaats, bezaaid met posters waarop leuzen te lezen zijn als ‘I can't breathe’, ‘Black lives matter’ en ‘Justice for George’. In de komende dagen zijn meerdere herdenkingsdiensten aangekondigd: 4 juni in Minneapolis, 6 juni in North Carolina en 8 juni in Houston. Een dag later, op 9 juni, zal de uitvaart van George in besloten kring plaatsvinden op een geheime locatie.