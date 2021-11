Gemaskerde mannen vallen bussen in Noord-Ierland aan

Een dubbeldeksbus werd zondag in Noord-Ierland in brand gestoken, nadat de buschauffeur en passagiers werden gedwongen uit te stappen door gemaskerde mannen. Beeld AP

Buschauffeurs in Noord-Ierland legden maandagavond het werk neer. Dat deden ze in reactie op de aanval op een bus de avond ervoor.

Vier gemaskerde mannen, gewapend met een hamer en een fles benzine, stapten toen in een buitenwijk van Dublin een dubbeldeksbus in. Ze dwongen de buschauffeur en passagiers uit te stappen en staken de bus daarna in brand. Iedereen bleef ongedeerd.

Vorige week was het ook al raak, toen twee gemaskerde mannen een bus in Newtownards kaapten. Ook toen ging een bus in vlammen op nadat de chauffeur de bus had moeten verlaten. Eerder dit jaar vonden al twee soortgelijke incidenten plaats. “Genoeg is genoeg,” zei de voorzitter van de vakbond voor buschauffeurs Michael Dornan tegen de BBC. “We zullen niet meer rijden in gebieden waar onze veiligheid en de veiligheid van onze passagiers gevaar loopt.” Een aantal buschauffeurs kwam gistermiddag samen voor het stadhuis van Belfast om hun solidariteit met hun aangevallen collega’s te tonen.

Door de brexit?

Het motief van de daders is onbekend. Minister Nichola Mallon van Infrastructuur vroeg zich op Twitter af wat het doel is van ‘deze waanzin’. “De bussen zijn betaald door de mensen van Noord-Ierland. Zonder de bussen kunnen ze niet van en naar hun werk, school of ziekenhuisafspraken.”

Het is onduidelijk of de incidenten te maken hebben met de spanningen die door de brexit zijn ontstaan. Feit is wel dat die de laatste tijd zijn toegenomen. De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk kunnen maar geen oplossing vinden voor het douaneconflict in Noord-Ierland. Door het zogeheten Noord-Ierse protocol bleef de zachte grens tussen Noord-Ierland en Ierland behouden. Deze was eerder afgesproken in het Goede Vrijdag-akkoord dat in 1998 een einde maakte aan het decennialange geweld in Noord-Ierland.

Terwijl Londen en Brussel steggelen over de controles van goederen richting de EU, proberen politici van verschillende politieke partijen de onrust op de grond eensgezind in te dammen. Zo veroordeelde de leider van de unionistische protestante DUP-partij Jeffrey Donaldson het geweld als ‘roekeloos’. “Wat de motivatie erachter ook is, het is compleet verkeerd,” zei hij tegen de BBC.

Ook Gerry Kelly, parlementslid van de katholieke Sinn Féinpartij had geen goed woord voor de daders over en zei dat er ‘absoluut geen plaats is voor criminaliteit en geweld in de maatschappij’. Volgens hem is de bevolking nu het meest gebaat bij kalme en verantwoordelijke leiders die ‘de spanningen kunnen verminderen en ervoor zorgen dat geweld in onze straten niet verder escaleert’.