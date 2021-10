Gemak boven privacy: in de metro in Moskou kun je nu inchecken met je gezicht

Toegangspoortje met Face Pay op het metrostation Smolenskaja. Beeld Sergei Karpukhin/TASS

Het metrostelsel van Moskou is wereldberoemd. Een deel van de stations, vol marmer en ander moois, werd opgetrokken in Sovjettijd. Om de overwinning van het proletariaat te vieren. En het is meer dan esthetiek: het stelsel wordt dagelijks gebruikt door meer dan 6 miljoen passagiers. Dat is een groter aantal dan in New York, bijvoorbeeld.

Die passagiers werd vrijdag een noviteit voorgeschoteld: op meer dan 240 stations kunnen ze voortaan inchecken met hun gezicht. Niks ticket, pas of mobiel – een blik in de camera is voldoende om het poortje te openen. Ontzettend handig, stelt locoburgemeester Maksim Liksoetov, tevens verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de stad. En heel bijzonder. “In kwaliteit en gemak kent Face Pay wereldwijd geen gelijke,” zegt hij, verwijzend naar de naam van het systeem.

Passagiers moeten een foto uploaden en de gegevens van hun bankpas en metrokaart invoeren. Gebruik van het systeem is niet verplicht, haastte Liksoetov erbij te vermelden. Moskovieten mogen zich vrijwillig aanmelden. Hun gegevens worden opgeslagen binnen een apart systeem, alleen inzichtelijk voor medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Liksoetov voelt de bui al hangen: Face Pay doet alle privacyalarmbellen afgaan. Volgens de locoburgemeester is het systeem tijdens een pandemie van harte welkom, maar activisten hebben hun bedenkingen. Moskou heeft al een van de uitgebreidste cameranetwerken ter wereld, inclusief gezichtsherkenning. Dat werd onder meer ingezet om aanhangers van oppositieleider Aleksej Navalny op te sporen.

“Het is duidelijk dat deze technologie voor twee doeleinden wordt ingezet,” zei Sarkis Darbinjan, hoofd van de juridische afdeling van de in privacy gespecialiseerde ngo Roskomsvoboda eerder tegen persbureau Reuters. “Het systeem is praktisch voor reizigers, maar net zo handig voor opsporingsdiensten – voor surveillance en het opslaan van data.”

Voor Face Pay zijn zo’n vijfduizend camera’s geplaatst in de metro. Een afschrikwekkend idee, zou je denken, maar toen vorige maand een test werd aangekondigd, schreven meer dan 15.000 Moskovieten zich binnen een mum van tijd in. Gemak gaat boven alles.