Gelukszoeker in Alaska overleeft nachtenlange aanvallen van grizzlybeer

Het kamp van de aangevallen man. Beeld AFP

De 50- à 60-jarige protagonist, naam onbekend, had zijn kamp opgeslagen op dik 60 kilometer van de afgelegen kustplaats Nome, in het westen van Alaska. Daar verbleef hij in zijn eentje, op zoek naar bodemschatten, zonder telefoonverbinding of internet.

Althans, alleen? De man kreeg bezoek van een ongenode gast: een grizzlybeer. “Op enig moment heeft de beer hem naar de rivier gesleurd,” zegt luitenant Jared Carbajal, helikopterpiloot van de kustwacht, in The New York Times. Tussen 2000 en 2017 zijn in Alaska tien mensen overleden door aanvallen van beren. De man leek hetzelfde lot te wachten.

Meerdere nachten

Toch wist hij wonder boven wonder te ontkomen. Met slechts enkele kneuzingen en een vervelende maar niet levensbedreigende wond aan zijn been bereikte de man zijn kamp. Daar bleek zijn beproeving pas net te zijn begonnen: de beer kwam ’s nachts terug. Niet één keer, maar meerdere nachten achter elkaar.

De man verschanste zich in zijn hut, slapen durfde hij niet. Uitgeput en met nog maar twee kogels in zijn pistool, leek hij reddeloos verloren. Wel kalkte hij ‘SOS’ op de dak van zijn hutje. Want hoop doet leven, al was het hoogst onwaarschijnlijk dat een helikopter juist over zijn afgelegen verblijf zou vliegen.

Toch is dat precies wat er gebeurde. Helikopterpiloot Carbajal en zijn collega’s moesten omvliegen vanwege het weer en zagen de man voor zijn hutje staan zwaaien. Carbajal: “Waren we de vooraf bedachte route gevlogen, dan hadden we hem nooit gespot.”