Gehackte Chinese politiegegevens geven een gezicht aan de vervolging van Oeigoeren

De politiebestanden van Xinjiang bevatten een reeks unieke foto's, die de extreme niveaus van fysieke controle waaraan Oeigoeren worden onderworpen in een poging om hun identiteit met geweld opnieuw vorm te geven lijken te benadrukken. Beeld Xinjiang Police Files

Chinese politiefoto’s tonen meer dan vijfduizend gezichten van Oeigoeren die in het westen van China zijn opgepakt. Sommigen kijken verdrietig in de camera, anderen opstandig of wantrouwig. Van bijna 2900 van hen is bekend dat ze daadwerkelijk vastgezet zijn, in strafkampen die volgens China opleidingsinstituten zijn. Dat is de opbrengst van gehackte data die dinsdag via onder meer de BBC en Der Spiegel naar buiten zijn gebracht.

Niet eerder is van zo’n groot aantal vervolgde Oeigoeren de identiteit vastgesteld. En toch gaat het in de ‘Xinjiang-politiedossiers’, zoals de uitgelekte data zijn genoemd, nog maar om een heel klein deel van het totaal. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in totaal circa een miljoen inwoners van de regio Xinjiang de afgelopen jaren opgesloten in de kampen.

Een zeer onwaarschijnlijk verhaal

De foto’s en andere data die nu naar buiten zijn gekomen, stammen uit de eerste helft van 2018. Ze kwamen eerder dit jaar in het bezit van de BBC en andere media, en zijn nu naar buiten gebracht omdat er grondig onderzoek naar de echtheid heeft plaatsgevonden. Het gaat niet alleen om foto’s, maar ook om interne instructies, handboeken, toespraken van verantwoordelijken en gegevens over onlineactiviteiten van circa twintigduizend Oeigoeren.

“De waarheid is dat de educatie- en trainingscentra in Xinjiang scholen zijn die mensen helpen om zich te bevrijden van extremisme,” zei de Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi in 2019, maar informatie van de Chinese politie die nu ook is uitgelekt, maakt duidelijk dat het verhaal over opleidingsinstituten zeer onwaarschijnlijk is.

Zo zijn er instructies over het neerschieten – met als doel het doden – van mensen die proberen te ontsnappen. Ook tonen de uitgelekte data roosters voor het wachtlopen in de strafkampen. ‘Studenten’ die verplaatst worden, moeten volgens instructies geblinddoekt zijn en in de ketenen geslagen.

Een baard laten staan

Uit de gegevens blijkt ook dat de Oeigoeren niet alleen worden opgesloten, maar dat het ook uitdrukkelijk de bedoeling is om hun religie, cultuur en tradities uit te wissen. Zo worden mensen als verdacht aangemerkt als ze geen alcohol drinken of geen varkensvlees eten.

Een jonge man werd als terrorist aangemerkt en tot tien jaar cel veroordeeld omdat hij niet rookte en dronk. Ook zijn moeder werd opgepakt. Een andere man kreeg tien jaar gevangenisstraf omdat hij jaren eerder ‘islamitische geschriften’ had bestudeerd met zijn grootmoeder. Ook Tursun Kadir had islamitische geschriften bestudeerd en bovendien ‘een baard laten staan onder invloed van religieus extremisme’. Hij kreeg daarvoor zestien jaar cel.

Uit verhalen van getuigen wordt ook duidelijk dat Oeigoeren, in grote meerderheid moslims, geregeld door Chinese bewakers gedwongen worden om alcohol te drinken, te roken of varkensvlees te eten.

De jongste opgepakte persoon in de Xinjiang-politiedossiers is Rahile Omer, een meisje van 15. De oudste, een vrouw van 73, is Anihan Hamit. Uit technische gegevens blijkt dat de foto’s, ook van mensen die niet zijn vastgezet, gebruikt zijn voor gezichtsherkenning met behulp van de vele camera’s in Xinjiang.

Hoog bezoek van de Verenigde Naties

De BBC en andere betrokken media, die de gegevens in handen kregen via een actiegroep in Washington en de Duitse wetenschapper Adrian Zenz, brengen deze informatie naar buiten net nu hoog bezoek de situatie in Xinjiang in kaart probeert te brengen. VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet reist deze week door de regio, om later rapport uit te brengen. Eerder heeft zij zich al zeer kritisch uitgelaten over het Chinese optreden in Xinjiang.

Ook westerse overheden hekelen de omgang met de Oeigoeren en andere minderheden in de regio. Verschillende regeringen en parlementen, waaronder de Nederlandse Tweede Kamer, hebben het Chinese optreden aangemerkt als genocide. Volgens experts hoeft deze kwalificatie niet per se te betekenen dat de bevolking wordt gedood; het uitwissen van identiteit en traditie kan ook reden zijn voor het stempel volkerenmoord.

In Xinjiang, met naar schatting meer dan 25 miljoen inwoners, zijn de afgelopen zeventig jaar vooral veel Han-Chinezen komen wonen, de grootste bevolkingsgroep in China. Zij vormen inmiddels circa 42 procent van de bevolking in Xinjiang.