Geen voedsel, geen medicijnen: Sri Lanka kampt met zwaarste economische crisis ooit

Betogers protesteren voor het presidentieel paleis in Colombo, Sri Lanka. Beeld ANP / EPA

Wat een feestelijke mijlpaal had moeten zijn, werd de zoveelste dag vol protest. Veteranen uit de burgeroorlog, boeddhistische monniken en hele gezinnen kwamen gisteren opnieuw samen in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo. Niet om het traditionele nieuwjaar te vieren, maar om hun onvrede te uiten over de economische crisis.

“Normaal gesproken zouden de kinderen naar hun grootouders gaan. Vandaag hebben we ze meegenomen om te laten zien wat de situatie in ons land is,” zegt een van de demonstranten tegen persbureau AP. Haar zoons van 8 en 10 jaar zijn bij haar, net als haar man, die als taxichauffeur werkt. “Ik ben zo blij dat deze strijd plaatsvindt,” zegt hij. “Het nieuwe jaar wordt geweldig. Nadat we ze hebben verjaagd.”

Zwaarste economische crisis ooit

‘Ze’, dat is de kliek rond de Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa (72), ook bekend als ‘Gota’. En ‘de situatie’ is de grootste economische crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Aan alles is gebrek, van voedsel en brandstof tot medicijnen.

De oorzaak van deze noodsituatie is – zoals bij wel meer crises – een combinatie van slecht beleid en botte pech. De Sri Lankaanse overheid leende de afgelopen tien jaar geld om het land draaiende te houden. Het ging mis toen het toerisme wegviel. Eerst waren er de aanslagen door moslimextremisten in 2019. Meer dan 250 mensen kwamen op paaszondag om het leven bij aanvallen op kerken en hotels. Toeristen lieten Sri Lanka daarop al links liggen – en toen moest de coronapandemie nog komen.

Sinds deze week kan Sri Lanka, een eiland ten zuiden van India met 22 miljoen inwoners, zijn schulden niet meer betalen. Door het gebrek aan harde buitenlandse valuta valt de import stil, wat het gebrek aan medicijnen en brandstof verklaart. Boze Sri Lankanen gaan al weken de straat op. Tegenover het presidentieel paleis hebben ze hun kamp opgeslagen.

Oud-defensieminister met veelzeggende bijnaam

President Rajapaksa is dan ook de gebeten hond. ‘Gota’ werd in 2019 verkozen, kort na de aanslagen. Als oud-defensieminister (met de veelzeggende bijnaam ‘terminator’) zou hij het land weer veilig maken, net zoals hij en zijn broer een einde maakten aan de strijd met de Tamil-opstandelingen. Op dat moment was zijn broer, Mahinda Rajapaksa, nog president.

President Gotabaya Rajapaksa. Beeld Getty Images

Inmiddels is broer Mahinda premier. Want ook dat is de demonstranten een doorn in het oog: de Rajapaksa’s zijn een politieke clan van ongekende proporties. Vóór de huidige crisis werd een op de drie ministeries door een van de familieleden bestuurd. Dat werd iets minder toen ministers Basil Rajapaksa (een jongere broer van ‘Gota’), Chamal Rajapaksa (ook een jongere broer) en Namal Rajapaksa (een neef) vertrokken.

Rustiger werd het er echter niet op in Sri Lanka. Het einde van de onvrede lijkt überhaupt nog niet in zicht, niet zolang de Rajapaksa’s blijven zitten. Ook hun vertrek zal het economisch tij niet doen keren. Daarvoor zijn ingrijpende hervormingen nodig.