Geen vaccin, geen salaris: zo gaan andere landen om met niet-gevaccineerden

Demonstranten tegen het Italiaanse coronabeleid. Beeld Reuters

Oostenrijk: lockdown voor niet-gevaccineerden

“We staan op het punt om in een pandemie voor ongevaccineerden te belanden,” sprak de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg vorige week vrijdag. Net als in Nederland schieten ook daar de opnamecijfers omhoog. Reden voor Schallenberg om specifieke maatregelen voor niet-gevaccineerden aan te kondigen.

Wanneer er 500 of meer covidpatiënten op de intensive care liggen, of 25 procent van de totale ic-capaciteit bezet is, mogen enkel nog gevaccineerden of mensen die recent hersteld zijn van het coronavirus restaurants en hotels bezoeken. Lopen de opnamecijfers verder op, dan wordt een lockdown ingesteld voor mensen die niet zijn ingeënt. Zij mogen dan alleen nog om heel specifieke redenen hun huis verlaten. Momenteel liggen er ruim 200 coronapatiënten op de Oostenrijkse ic’s.

Wie nu een drukkere openbare plek wil bezoeken in Oostenrijk, moet een zogeheten toegangstest kunnen tonen. Dat mag een vaccinatie- of herstelbewijs zijn, of een negatieve testuitslag. Deze toegangstest geldt voor restaurants, hotels en theaters, maar ook voor de kapper en de sportschool.

Italië: geen vaccin of test, geen salaris

Onder het bewind van premier Mario Draghi besloot de Italiaanse regering half oktober de coronatoegangspas verder uit te breiden. Italianen die werken bij private bedrijven of de overheid, moeten aantonen dat ze gevaccineerd of recent getest zijn. Kunnen ze dat niet, dan zijn ze niet welkom én krijgen ze geen salaris.

Niet-gevaccineerde werknemers moeten hun tests zélf betalen, waardoor zij al gauw honderden euro’s kwijt zijn om überhaupt te mogen werken. Eerder werd de coronapas al verplicht gesteld voor zorg- en onderwijspersoneel, waarmee Italië voor Europese begrippen een (zeer) streng coronabeleid voert.

De aankondiging leidde tot protesten in de Noord-Italiaanse havenstad Triëst, een plaats die symbool kwam te staan voor algehele onvrede over de coronapas. Havenarbeiders waren van plan te staken totdat de coronapas werd afgeschaft. In Rome kwamen duizenden mensen bijeen om te demonstreren tegen de pas. Toch lijkt de rust wedergekeerd; salaris inleveren gaat zelfs Italianen te ver. Ondertussen zag premier Draghi het percentage volledig gevaccineerden stijgen tot 85 procent.

Duitsland: geweigerd in de horeca

Net als hier zien onze oosterburen het aantal besmettingen rap stijgen. En net als in Nederland zijn het vooral ongevaccineerden die in de ziekenhuizen en op de ic’s belanden.

De vaccinatiegraad in Duitsland blijft enigszins achter; grofweg 70 procent van de Duitse bevolking is volledig gevaccineerd. In een poging dat percentage op te vijzelen, hanteren de Duitse deelstaten de ‘3G-regel’: gevaccineerd, getest of genezen. Voldoe je aan een van die eisen, dan mag je bijvoorbeeld een club of discotheek in en gelden eenmaal binnen geen (afstands)regels meer.

Een aantal deelstaten en steden, zoals Hamburg, gaat nog wat verder en introduceerde onlangs de ‘2G-regel’. Testen is er dan – als een horeca-uitbater daar zelf voor kiest – niet meer bij, waarmee de vrijheid van ongevaccineerden verder in het gedrang komt. In Hessen, een deelstaat in het midden van Duitsland, mogen zelfs álle bedrijven (dus ook essentiële winkels) niet-gevaccineerden weigeren. Basismaatregelen zoals afstand houden en mondkapjes dragen, zijn overigens van kracht gebleven in Duitsland.

Rusland: alleen 60-plussers in lockdown

Gratis spullen en geld na vaccinatie, en nu zelfs een betaalde werkvrije week voor mensen zonder ‘essentieel’ beroep: de Russische regering gooit werkelijk alles in de strijd om het coronavirus in Rusland een halt toe te roepen. Al weken breekt het aantal coronadoden in het land record na record. De lage vaccinatiegraad van 35 procent en het blijvende wantrouwen in het eigen Spoetnik V-vaccin helpen niet.

In een aantal regio’s begint de betaalde thuisblijfweek maandag of later deze week. Volgens president Poetin duurt die in principe tot 7 november, maar kunnen regio’s mensen verplichten om langer thuis te blijven.

In Moskou zijn daarnaast alle scholen dicht en ongevaccineerde zestigplussers worden opgeroepen om vanaf maandag vier maanden in lockdown te gaan. De autoriteiten in St. Petersburg hebben al aangekondigd dat de strenge lockdownregels – alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken zijn open – van kracht blijven totdat minstens 80 procent van de bevolking gevaccineerd is.

Verenigde Staten: verregaande sancties

Net als Italië voeren de Verenigde Staten een tamelijk streng coronabeleid in een poging om de vaccinatiegraad te verhogen. Een kleine 60 procent van de Amerikaanse bevolking is nu beschermd tegen het virus – veel te weinig, als het aan president Biden ligt. Die hoopte dat in juli al 70 procent van de bevolking een eerste prik zou hebben gehad.

Biden speelt daarom een hard spel: iedereen die een overheidsbaan heeft, moet zich verplicht laten vaccineren. Doen zij dit niet vóór de gestelde deadline, dan kunnen ‘verregaande sancties’ volgen. Amerikanen die werken bij een bedrijf met meer dan honderd man hebben de keuze uit vaccinatie of een wekelijkse testplicht. De regels hebben betrekking op twee derde van het totaal aantal werkende Amerikanen.

De vaccinatieplicht kan ook gelden voor scholen; in Los Angeles is inenting vanaf volgend jaar verplicht voor leerlingen van openbare scholen. Hier heeft Biden echter geen (directe) invloed op, omdat een vaccinatieplicht om naar school te gaan op stads- en staatsniveau wordt afgedwongen.

De VS wachtten lange tijd – hoezeer een stad als New York er ook om stond te springen – met het toelaten van toeristen. Inmiddels is aangekondigd dat de grenzen vanaf november weer opengaan, maar wél enkel voor degenen die volledig gevaccineerd zijn.