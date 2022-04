Geen tweede regeringstermijn voor Hongkong-leider Carrie Lam

De leider van Hongkong, Carrie Lam Beeld REUTERS

Er werd al maanden gespeculeerd over de vraag of Lam voor een tweede termijn zou opgaan, maar ze zei dat haar besluit om te stoppen door de centrale regering in Beijing met ‘respect en begrip’ is ontvangen.

“Ik zal mijn termijn van vijf jaar op 30 juni van dit jaar afronden en dan zal er ook een einde komen aan mijn 42 jaar openbare dienst”, aldus Lam op de persconferentie.

Onder Lam is de invloed van de Chinese regering uit Beijing op Hongkong sterk vergroot. In 2019 riepen demonstranten tijdens massale protesten om haar aftreden. Peking reageerde met een strenge nationale veiligheidswet die afwijkende meningen in de semi-autonome stad heeft onderdrukt.

Volgens lokale media zal nummer 2 John Lee waarschijnlijk deelnemen aan de race om haar opvolging. Lee was het hoofd van de veiligheid van de stad tijdens de protesten.

Lam stelde in februari de aanvankelijk voor 27 maart geplande verkiezingen uit. Dat gebeurde vanwege een ernstige omikron-uitbraak, die ertoe heeft geleid dat Hongkong kampt met overvolle ziekenhuizen en mortuaria. Het is de ergste corona-uitbraak in de stad sinds het begin van de pandemie. Relatief veel ouderen in Hongkong zijn niet gevaccineerd. De verkiezingen staan inmiddels gepland voor 8 mei.