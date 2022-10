Geen stroom in deel van Oekraïne, WHO vreest voor humanitaire crisis

Mensen doen boodschappen in een supermarkt in een Charkov waar de stroom is uitgevallen door Russische luchtaanvallen. Beeld Clodagh Kilcoyne/REUTERS

President Volodimir Zelenski roept de bewoners van Oekraïne met klem op zo min mogelijk stroom te gebruiken tijdens piekuren om stroomuitval en overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Bijna 1200 plaatsen in Oekraïne zaten dinsdag al zonder stroom volgens een woordvoerder van de Oekraïense hulpdiensten. Gevreesd wordt dat Oekraïense burgers de komende tijd nog veel vaker zonder stroom, verwarming of zelfs water komen te zitten.

De Russen verwoesten op hoog tempo kritieke infrastructuur van Oekraïne met luchtaanvallen. Sinds vorige week maandag is door Russische raket- en droneaanvallen volgens president Zelenski 30 procent van de energiestations in het land beschadigd. Ook bij de jongste reeks luchtaanvallen dinsdag is een centrale die hoofdstad Kiev van energie voorziet getroffen.

Cynische strategie

Het is volgens de Oekraïense autoriteiten een bewuste, cynische strategie van de Russen. Nu de Russen op het slagveld worden teruggedrongen door de Oekraïense strijdkrachten, probeert Moskou angst te zaaien door met kruisraketten en (vermoedelijk Iraanse) drones steden onder vuur te nemen, burgerdoelen zoals woningen te raken en de energie-, verwarmings- en watervoorzieningen in gevaar te brengen.

“Het doel is de hele infrastructuur van Oekraïne te verwoesten, om onze mensen in de winter te laten bevriezen,” aldus de Kievse burgemeester Vitali Klitsjko. “Ze willen een humanitaire ramp, ze hebben een humanitaire ramp nodig.”

Het Oekraïense stroomnetwerk stond al onder druk doordat sinds de oorlog zeven van de vijftien kernreactoren in het land niet operationeel zijn, waaronder de kerncentrale van Zaporizja – die voorheen ongeveer een vijfde van de elektriciteit leverde. Het Oekraïense energiebedrijf Energoatom meldde dinsdag bovendien dat twee leidinggevenden van deze door de Russen bezette kerncentrale zijn ontvoerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een humanitaire crisis. In Oekraïne kan het ’s winters tot wel 30 graden onder nul worden. Een gebrek aan brandstof of elektriciteit voor het verwarmen van huizen betekent volgens de WHO ‘een kwestie van leven of dood.’

Vluchtelingenstroom

Niet voor niets houdt Brussel deze winter al rekening met een nieuwe, massale vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Na de luchtaanvallen vorige week verlengde Eurocommissaris Ylva Johansson (Migratie) de regeling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen met een jaar, tot in elk geval maart 2024. Oekraïeners kunnen daardoor in de Europese Unie wonen en werken zonder asiel aan te vragen. Volgens de vluchtelingentak van de VN zijn momenteel al 4,2 miljoen Oekraïeners in de EU onder die regeling geregistreerd.

President Zelenski dringt er bij het Westen op aan om meer luchtafweersystemen te leveren om hun troepen, burgers en dus kritieke infrastructuur te kunnen beschermen tegen de Russische luchtaanvallen. Meerdere westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben Oekraïne de levering van nieuwe luchtafweersystemen al toegezegd.

Het Kremlin noemt die luchtaanvallen – waarbij sinds afgelopen maandag tientallen burgers zijn omgekomen – een vergelding voor een explosie op de Kerchbrug, de brug die de door Rusland bezette Krim met het Russische vasteland verbindt. Maar er zijn ook aanwijzingen dat de aanvallen al dagen voor die explosie op de brug werden voorbereid.