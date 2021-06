Geen liefde tussen Biden en Poetin, maar over de noodzaak van dialoog zijn ze het eens

Naderhand vielen er weinig onvertogen woorden over elkaars persoonlijkheid te beluisteren, een verschil met de ruzieachtige sfeer waarin Biden zijn Russische ambtsgenoot afgelopen maart nog een ‘moordenaar’ had genoemd. Beeld EPA

Er was geen officiële lunch vooraf en er was niet eens een gezamenlijke persconferentie achteraf. In de aanloop naar de topontmoeting tussen Biden en Poetin hadden zowel Washington als Moskou de verwachtingen getemperd: geen grote doorbraken en geen ‘reset’ van de onderlinge betrekkingen.

Maar het leek ook alsof beide partijen geen verdere escalatie willen, en de verwachtingen bewust zo laag hielden dat de top in ieder geval nauwelijks kon mislukken. Ieder klein succesje was dan mooi meegenomen.

Hackers

Want er is een lange lijst van taaie onderwerpen waar Rusland en de VS het over oneens zijn en blijven: de aanvallen van hackers, de oorlog in Oekraïne en allerlei mensenrechtenkwesties. Maar waar Biden en Poetin het inhoudelijk nergens over eens werden, werden ze het wel eens over de noodzaak van het weer openen van een dialoog.

Zo keren de Russische en Amerikaanse ambassadeurs terug naar hun posten, die ze eerder dit jaar verlieten vanwege de oplopende spanningen. Daarnaast hervatten de landen hun strategische dialoog over nucleaire wapens en gaan ze met elkaar in gesprek over cyberveiligheid.

Glimp van vertrouwen

Naderhand vielen er weinig onvertogen woorden over elkaars persoonlijkheid te beluisteren, een verschil met de ruzieachtige sfeer waarin Biden zijn Russische ambtsgenoot afgelopen maart nog een ‘moordenaar’ had genoemd. Poetin noemde Biden een ‘ervaren politicus’, met wie het ‘constructief’ onderhandelen is, en hij meende dat hij ‘een glimp van hoop’ op wederzijds vertrouwen opving.

Biden was iets meer op zijn hoede. Hij wilde ook nog wel kwijt dat er ‘geen dreigementen’ waren geuit, maar leek erop gebrand om absoluut niet naïef over te komen. Hij hamerde erop dat hij Poetin niet ‘vertrouwt’, maar dat hij in de praktijk wil zien wat er van afspraken terechtkomt.

Voorafgaand aan de ontmoeting werd dat zelfs een beetje kolderiek, toen zijn persvoorlichter een officiële verklaring deed uitgaan dat een hoofdknikje van Biden niet geïnterpreteerd mocht worden als bevestigend antwoord op een vraag van een journalist naar diens vertrouwen in Poetin.

Want uiteindelijk bewonen de twee presidenten elk hun eigen universum, zo bleek wel. Met een stalen gezicht en de koelbloedige houding die de wereld inmiddels van hem gewend is, kaatste Poetin alle lastige vragen van westerse journalisten terug: Rusland speelt helemaal geen belangrijke rol in cybercriminaliteit, oppositieleider Navalny kreeg wat hij verdiende, omdat hij bewust de wet overtrad, en de VS moeten daar niets over zeggen, want stellen zelf vervolging in tegen de bestormers van het Capitool.

Mensenrechten

Een ‘belachelijke’ vergelijking, volgens Biden, die alleen vragen van westerse journalisten aannam, en daarbij ook duidelijk zijn thuispubliek voor ogen hield. Hij begon direct over mensenrechten. “Onze agenda is niet tegen Rusland, maar voor het Amerikaanse volk,” sprak Biden. “Universele en fundamentele vrijheden zitten nu eenmaal in het dna van ons land. Dus mensenrechten zullen altijd op tafel liggen.”

Poetin zal niet onder de indruk zijn geraakt van zo’n preek, maar hem tevreden hebben uitgezeten. Voor hem lijkt het belangrijkste doel van de top hoe dan ook behaald. Alleen al door aan de top deel te nemen kon Moskou zich als een gelijke van Washington in de internationale arena manifesteren.