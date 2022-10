Geen land gaat grappiger ten onder: de val van het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is met Rishi Sunak toe aan zijn vijfde conservatieve premier in zes jaar. De Britse schrijver en columnist Simon Kuper vraagt zich af hoe het stabiele land van ‘macht en traditie’ internationaal een lachtertje is geworden.

Enkele dagen voor de Britse verkiezingen van mei 2015 verstuurde de toenmalige premier David Cameron de achteraf grappigste tweet in de landsgeschiedenis: ‘Groot-Brittannië staat voor een simpele en onontkoombare keuze – stabiliteit en een sterke regering met mij, of chaos met (toenmalig Labourleider) Ed Miliband.’

Britain faces a simple and inescapable choice - stability and strong Government with me, or chaos with Ed Miliband: https://t.co/fmhcfTunbm — David Cameron (@David_Cameron) 4 mei 2015

Het Verenigd Koninkrijk (VK) was toen inderdaad een uitzonderlijk stabiel land. Al ruim drie eeuwen had het geen revolutie, hongersnood of burgeroorlog meegemaakt. Ook in tijden van chaos op het continent – Marx, Lenin en koningin Wilhelmina vluchtten allen ooit naar Londen – sudderde het VK rustig door. Meestal stond het onder leiding van de niet toevallig zo genoemde Conservative Party, de effectiefste electorale machine in de westelijke wereld. Een oude partijbijnaam is ‘the stupid party’ – net als de meeste Britten gaven de Conservatieven weinig om ideologie. Hun obsessies waren macht en traditie.

Cameron versloeg Miliband in de verkiezingen. Maar in 2016 blies het brexitreferendum de Britse stabiliteit op. Afgelopen maandag werd Rishi Sunak de vijfde conservatieve premier in zes jaar. Bij elke nieuwe crisis retweeten mensen vrolijk de inmiddels legendarische tweet van Cameron. Hoe is dit statige land internationaal verworden tot een lachertje?

Wrang genoeg riep Cameron het referendum juist uit om de stabiliteit te waarborgen. Veel rebelse Conservatieven wilden de EU verlaten. Cameron dacht: we houden een referendum, het onideologische volk kiest voor stabiliteit, en dan kunnen we rustig verder.

Klaar met experts

De wortels van de Britse chaos reiken echter deels terug naar de schooltijd en de Oxfordjaren van de Britse elite, zo beschrijf ik in mijn boek Chums: How a Tiny Caste of Oxford Tories Took Over the UK. Cameron had met Boris Johnson op de kostschool Eton en op Oxford gezeten. Johnson was twee jaar ouder, de meest charismatische man van zijn elitegeneratie, schoolkapitein van Eton en president van het Oxford Uniondebatgezelschap geweest.

Cameron daarentegen was een onopvallende kakker. Toen hij premier werd, was Boris Johnson verbolgen. De natuurlijke orde was geschonden: de junior had Downing Street gehaald! Johnson geloofde zelf niet in de brexit, maar berekende dat als hij leider werd van ‘Leave’ en won, hij Cameron kon vervangen. Met handlangers als Michael Gove (Oxford), Jacob Rees-Mogg (Oxford) en campagnemanager Dominic Cummings (Oxford) ging hij aan de slag.

Tijdens het referendumcampagne vroeg een interviewer aan Gove waarom bijna geen enkele econoom de brexit een goed idee vond. Het antwoord van Gove zou jarenlang nagalmen: “Ik denk dat de mensen van dit land genoeg hebben van experts uit organisaties met acroniemen die zeggen te weten wat het beste is en er consequent naast zitten.” Met andere woorden: negeer de experts. Nog steeds de mantra van veel brexiteers.

Tot waarschijnlijk ook Johnsons verrassing stemde 52 procent van het electoraat voor de brexit. Sommigen hadden genoeg van de stabiliteit, die de Britse lagere klassen weinig had gebracht. Anderen dachten juist: het VK blijft altijd wel stabiel, laten we op brexit gokken, wat kan er nou helemaal misgaan?

Houten klaas

Na het referendum trad Cameron af. Johnson maakte zich op voor zijn verhuizing naar Downing Street. Maar uren voordat hij zich officieel kandidaat stelde, stak Gove, al sinds de Oxford Union zijn rechterhand, hem een mes in de rug. Gove stelde in een persconferentie dat Johnson niet de capaciteiten had om premier te zijn. Gove dacht zelf premier te worden, maar vond geen steun. Uiteindelijk bleef slechts één kandidaat over: de ‘houten klaas’ Theresa May, die het op de Oxford Union niet eens tot president had geschopt.

Maar ze leidde een partij die van conservatisme was overgegaan naar anarchisme. “Brexit means Brexit,” zei ze altijd, een formule die de waarheid verhulde dat niemand wist wat brexit precies betekende. Volgens sommige brexiteers wilde de 52 procent een radicale brexit, waardoor het VK zelfs de Europese eenheidsmarkt moest verlaten. Volgens anderen wilden kiezers nul immigratie. Iedere brexiteer had zijn eigen fantasiebrexit, en allemaal ruzieden ze met elkaar. In het Lagerhuis bestond geen meerderheid voor welke specifieke invulling van de brexit dan ook. In de chaos ging May in 2019 huilend ten onder.

De partijleden kozen ‘Boris’, zoals ze hem liefkozend noemden, als opvolger. Een geinige gozer met een chic accent. In december 2019 versloeg hij Labour in de parlementsverkiezingen met de door Cummings bedachte slogan ‘Get Brexit done’.

Dat sprak zowel brexiteers als niet-brexiteers aan: inmiddels wilden Britten vooral een einde aan de chaos.

Dagen na de verkiezingswinst was Cummings intern al bezig Johnson te lozen, want, zo legde hij later uit, ‘hij weet niet hoe hij premier moet zijn’. Maanden later ontsloeg Johnson Cummings, die sindsdien in hatelijke tweets zijn ex-baas steevast niet bij naam noemt, maar hem als uit koers geraakte ‘winkelwagen’ bestempelt. Ach, dacht iedereen: wat maakt het uit? Misschien kon deze onideologische opportunist de Britse stabiliteit herstellen.

Koffers vol drank

Maar de winkelwagen bleek zich in Downing Street vooral bezig te houden met het geven van feestjes, ook nadat hij tijdens de pandemie bijna elke soort bijeenkomst wettelijk had verboden. Terwijl normale Britten begrafenissen van hun naasten via Zoom volgden, werd in Downing Street de drank letterlijk in koffers binnengebracht. Bovendien liet Johnson donoren betalen voor de renovatie van de premiersflat boven in Downing Street 10, en ontketende hij een nieuw schandaal toen hij Chris Pincher een regeringsbaan gaf terwijl hij wist dat Pincher (de naam suggereert het al) andere mannen tegen hun wil betastte.

In juli hadden zelfs de Conservatieven er genoeg van: Johnson moest weg.

De partijleden kozen de robotachtige Liz Truss (Oxford) als zijn vervanger. Cummings zei ooit: ‘Van iedereen die ik in het parlement heb ontmoet is zij het dichtste bij echt gestoord.’ Ook Johnson wist dat Truss ongeschikt was voor de baan, maar juist daarom steunde hij haar: met een waardeloze opvolger kon hij sneller terugkeren.

De nieuwe premier ging op audiëntie bij de koningin. Binnen twee dagen was Elizabeth dood. Weg stabiliteit. Vervolgens bezocht Truss de troonopvolger, die blijkens zijn reactie ook heel weinig vertrouwen had in haar capaciteiten. ‘Back again?’ vroeg Charles. ‘Dear, oh dear.’

Ze was leider geworden van een land in ‘omnicrisis’ (nieuw Brits woord). De inflatie benaderde de 10 procent, Europese handelsrelaties waren verbroken, en de voorspelling was dat gemiddelde Britse lonen in 2025 lager zouden zijn dan in 2008. Arme Britten hadden lagere inkomens dan arme Slovenen.

Belastingverlaging als reddingsboei

Truss wist echter precies wat het VK ging redden: een belastingverlaging voor rijke mensen! Dat hoefde volgens haar niet eens gefinancierd te worden door verlaagde staatsuitgaven. Experts van onder meer de Treasury, het ministerie van Financiën, dat stilletjes al decennia het VK regeert, uitten hun twijfels. De financiële markten hadden inmiddels namelijk ook begrepen dat het VK geen stabiel land meer was, en economisch veel weghad van Italië of Turkije.

Truss wuifde de experts weg. Van saaie lafaards zonder verbeelding was ze niet gediend. Meteen kregen de experts gelijk: na het minibudget van haar minister van Financiën (de na luttele dagen ontslagen Kwasi Kwarteng) kelderden het pond en Britse obligaties. Truss dook onder in Downing Street, en maakte de beginnersfout om haar concurrent Penny Mordaunt op pad te sturen om namens haar te spreken. “De premier verstopt zich niet onder haar bureau,” zei Mordaunt tegen het Lagerhuis, daarmee expres dat hilarische beeld oproepend. De parlementariërs lachten zich rot.

Dat moet je de Britten nageven: geen ander land kan grappiger ten onder gaan.

De Daily Star, een tabloid, organiseerde een wedstrijd: wie hield het het langste vol, Truss of een krop sla? De sla won. Na 44 dagen verliet Truss Downing Street, waardoor ze het record voor kortst zittende premier overnam van George Canning, die in 1827 na 119 dagen premierschap overleed.

Onafgebroken op vakantie

Johnson was de laatste twee maanden van zijn premierschap bijna onafgebroken op vakantie geweest. Na zijn aftreden ging hij weer. Na de val van Truss belde hij vanuit zijn Caribische strandhotel naar Conservatieve parlementariërs. De vakantieganger had goed nieuws: hij was veranderd, op zijn 58ste was hij plotseling serieus geworden, en nu wilde hij met hun steun terugkeren als premier, want dat was ‘in het landsbelang’.

Hij slaagde niet. Op maandagmiddag bleef er nog maar een kandidaat over voor de partijleiderschap: Rishi Sunak (Oxford). Met zijn 42 jaar is hij de jongste Britse premier sinds de 18de eeuw, en de eerste van Aziatische afkomst; zijn etnisch-Indiase ouders emigreerden uit Oost-Afrika.

Sunak is voor moderne Britse begrippen een serieus figuur, die niet met al zijn Europese bondgenoten ruzie wil maken en geen geld wil uitgeven dat het land niet heeft. Hij leidt echter een partij met ontelbare tegenstrijdige brexitfantasieën (inclusief de zijne), waarin bijna iedereen na zes jaar onafgebroken ruzie een hekel aan elkaar heeft.

Onder Truss zakten de Conservatieven naar 14 procent in de opiniepeilingen – hun laagste stand in de geschiedenis van opiniepeilingen. De acteur Hugh Grant, die tot de belangrijkste Britse anti-Conservatieve stemmen behoort, tweette: ‘Mijn 94-jarige vader, voormalig militair en lid van de Conservatieve Partij zei net dat hij op Labour zou stemmen. Nog voor zijn eerste whisky.’

Labourleider Keir Starmer zal na de verkiezingen van 2024 hoogstwaarschijnlijk premier worden. De arme man.