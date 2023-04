Geen krimp op Schiphol, dus eerste nieuwkomer JetBlue strijkt meteen neer

Beeld AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Daarmee lukt het opnieuw niet om te voorkomen dat een nieuwkomer vanaf Schiphol op een route gaat vliegen die al door meerdere maatschappijen wordt bediend en daarmee niet verder bijdraagt aan het netwerk van de luchthaven. Alleen al KLM en partner Delta Air Lines vliegen vier keer per dag tussen beide steden.

Budgetmaatschappij JetBlue probeert al jaren op Schiphol neer te strijken, maar de maatschappij kreeg vanwege de krimpplannen van het Nederlands kabinet tot nu geen voet aan de grond.

Dat streek de blauwe prijsvlieger dusdanig tegen de haren in dat ze een formele klacht indiende bij het Amerikaanse ministerie van Transport. De VS en Europa hebben immers decennia geleden afgesproken dat ze elkaars maatschappijen ongehinderd vliegverkeer toestaan.

Maar het was de uitspraak van de kortgedingrechter in Haarlem vorige week die volgens JetBlue de weg plaveide voor de definitieve komst naar Amsterdam. Die oordeelde dat de plannen om het aantal vluchten op Schiphol dit jaar terug te brengen naar 460.000 niet door de beugel van de Europese regelgeving kunnen.

Boston

Volgens JetBlue heeft de onafhankelijk slotcoördinator op Schiphol daarop de benodigde start- en landingsrechten voor een dagelijkse vlucht vrijgegeven. Maar die mededeling is ietwat voorbarig. Het gaat om ‘tijdelijke slots’ voor een start en landing per dag in het zomerseizoen. De maatschappij houdt dan ook haar bezwaarprocedures in Amsterdam en Washington overeind.

De Amerikanen vertrouwen er onbescheiden op dat het goed komt. Als het aan de luchtvaartgigant ligt is de komst naar Schiphol niet voor eventjes, maar ‘voor de lange termijn’. Naast vluchten naar New York JFK zit er een pendeldienst naar Boston in het vat. “We rekenen erop dat klanten, luchthavenbestuurders en de Nederlandse overheid opgetogen zijn dat ze onze positieve invloed uit eerste hand kunnen meemaken.”

De vluchten starten ‘laat in de zomer’. Prijzen zijn nog niet voorhanden, maar op basis van de tickets die JetBlue al vanuit Londen aanbiedt (waar vanafprijzen tussen de 290 en 390 euro voor een enkele reis liggen), starten die op bodemniveau om pijlsnel op te lopen, naar gelang beschikbaarheid en vliegwensen.

Knevelen

In het bijtende taalgebruik dat blijkbaar bij prijsbrekers hoort, jubelt JetBlue dat er nu eindelijk een einde komt aan de alleenheerschappij van traditionele luchtvaartmaatschappijen ‘die hun klanten knevelen in zeer kostbare en middelmatige dienstverlening’. Daarmee doelen ze qua Schiphol vooral op KLM en haar Amerikaanse partner Delta Air Lines.

Of de komst van de maatschappij een deuk slaat in de hegemonie van de marktleiders, valt te bezien. De Amerikanen vliegen de route met een Airbus A321LR (dat staat voor lange afstand) met 138 stoelen (waarvan 24 in een afsluitbare privécabine) , waar de concurrentie toestellen gebruikt die ruim 200 tot 300 reizigers in een keer kunnen meenemen.