Geen doorbraak bij gesprekken tussen Oekraïne en Rusland

Op 3 maart beschoten wooncomplexen in Irpin, provincie Kiev. Beeld EPA/ROMAN PILIPEY

Voor de tweede keer kwamen delegaties van Oekraïne en Rusland donderdag bij elkaar in Belarus om te praten over de Russische invasie. Oekraïne eist een onmiddellijk staakt-het-vuren en humanitaire corridors waardoor vluchtelingen weg kunnen. De Russen willen juist dat Oekraïne demilitariseert en zichzelf ‘neutraal’ verklaart. Volgens Oekraïne werd er alleen overeenstemming bereikt over het instellen van de corridors. Wanneer die er komen, is nog onduidelijk. Begin volgende week volgt een derde gespreksronde.

‘In oorlog met neonazi’s’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin op direct met hem te praten. “Kom met me onderhandelen. Waar ben je bang voor? Ik bijt niet. Woorden zijn belangrijker dan kogels.” Tegelijkertijd verzocht Zelenski Europa de militaire steun aan zijn land op te voeren. Anders rukt Rusland, volgens hem, op naar de rest van Oost-Europa, tot aan de voormalige Berlijnse Muur: “Geloof me!”

In een tv-toespraak stelde Vladimir Poetin dat de Russische operatie volgens plan verloopt. “We zijn in oorlog met neonazi’s,” zei hij. Ook beschuldigde hij Oekraïne ervan duizenden buitenlandse burgers gegijzeld te houden en als menselijke schilden te gebruiken. Volgens Poetin heeft het Oekraïense leger Russische krijgsgevangenen gemarteld en gedood.

Gevechten gaan door

Ondertussen gaan de gevechten in Oekraïne door. Ook donderdag lagen de twee grootste steden van het land, Kiev en Charkov, onder vuur van Russische raketten en bommen. In de regio Tsjernihiv, tussen Kiev en de Russische grens, vielen donderdag zeker 22 doden door luchtaanvallen, meldden Oekraïense reddingswerkers. Volgens de regionale gouverneur zijn er twee scholen en enkele woningen geraakt. De lange militaire Russische colonne die op enkele tientallen kilometers van Kiev staat, maakte donderdag geen verdere progressie.

In het zuiden veroverden de Russische troepen wel meer terrein. De stad havenstad Cherson (280.000 inwoners) aan de Zwarte Zee was de eerste grote stad die in Russische handen viel. Tegelijkertijd werd er zwaar gevochten om een andere havenstad: Marioepol. Die ligt verderop aan de Oekraïense zuidkust, aan de Zee van Azov. Russische troepen zouden zo proberen de hele kuststrook in handen te krijgen.

Grote stroom vluchtelingen in Nederland verwacht

Ook werd er donderdag gevochten om de stad Enerhodar, in het zuidoosten, aan de rivier de Dnjepr. In die stad ligt de grootste kerncentrale van Europa, de centrale verzorgt de energie voorziening voor een kwart van Oekraïne. De burgemeester riep zijn inwoners op niet te vertrekken.

De vluchtelingenstroom uit het land houdt ook aan. Premier Rutte stelde ‘de komende dagen voorbereid te zijn op een grotere stroom’ van vluchtelingen naar Nederland. Meer dan 3600 Nederlanders hebben zich inmiddels gemeld bij het burgerinitiatief Onderdak Oekraïne om, als dat nodig blijkt, (een deel van) hun huis beschikbaar te stellen.