Geen corona of Noord-Korea, in de Zuid-Koreaanse verkiezingen spelen dieren de hoofdrol

Steeds meer Zuid-Koreanen hebben een huisdier en de presidentskandidaten proberen met sympathieke plannen en leuke campagnemomenten hun stemmen te winnen.

Yoon Suk-yeol, de kandidaat voor de conservatieve partij PPP, speelt in op de verontwaardiging over de dood van een paard tijdens opnames voor een tv-serie. Dat ongeluk gebeurde al in november, maar op sociale media grijpt Yoon het aan om duidelijk te maken waar hij voor staat. “We moeten een veilige werkomgeving creëren voor zowel dieren als mensen.”

Yoon staat enigszins op achterstand bij de dierenliefhebbers, want hij is de enige kandidaat die zich nog niet onomwonden heeft uitgesproken tegen het fokken van honden voor de consumptie. Het eten van hondenvlees is voor sommige Koreanen een traditie, ook omdat het goed zou zijn voor de gezondheid. Onder druk van een campagne van groepen die zich inzetten voor dierenrechten, pleiten alle andere kandidaten nu voor een verbod.

Zwerfkatten

Lee Jae-myung, kandidaat voor de progressieve DPK, zet zijn vrouw in. Zij heeft de voice-over ingesproken bij een video van een groep die zich inzet voor zwerfkatten. “De winter is hard voor de diertjes op straat,” zegt zij. “De DPK zal zich inzetten voor hun welzijn.” Lee wil ook meer eenheid in de medische kosten voor dieren, beter toezicht op de productie van dierenvoer en strengere straffen voor dierenmishandeling.

Voor Yoon pleit wel dat hij zelf duidelijk een dierenliefhebber is, met vier honden en drie katten in huis. Hij pleit ook voor de aanleg van speelplaatsen voor dieren in parken. Zijn belangrijkste tegenstrever Lee wordt er juist van beschuldigd dat hij ooit een hond heeft weggedaan, terwijl hij het dier eerst gered had uit een hondenfarm.

Nationale zorgverzekering

De meest vergaande plannen komen van Sim Sang-jun, van de kleine Rechtvaardigheidspartij. Zij heeft een plan voor een nationale zorgverzekering voor dieren, inclusief dekking voor begrafenis of crematie. Daarmee hoopt zij de 10 miljoen Zuid-Koreanen die een huisdier hebben aan te spreken.

Maar de kans lijkt klein dat Sim bij de verkiezingen op 9 maart op kan tegen de twee kandidaten van de grote partijen. In Zuid-Korea hebben bij eerdere verkiezingen steeds presidenten van de PPP en de DPK elkaar afgewisseld.