Geen besluit over Duitse tanks, wel meer wapens voor Oekraïne

De Leopard 2. Beeld Getty Images

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius zei eerder al eerst consensus te willen over de voor- en nadelen van het leveren van Leopard 2-tanks, waar Kiev al lange tijd om vraagt. Polen en Finland hebben die tanks al aangeboden, maar omdat ze in Duitsland zijn gemaakt moet Berlijn daar toestemming voor geven. Pistorius ontkende dat Berlijn de levering in zijn eentje blokkeert.

De Amerikaanse minster van Defensie Lloyd Austin drong er bij zijn bondgenoten op aan ‘dieper te graven’ in hun wapenvoorraden. Zijn Poolse ambtgenoot Mariusz Blaszczak zei ervan overtuigd te zijn dat de internationale ‘tankcoalitie’ een succes zal worden.

Duitsland bereidt zich wel voor op een eventuele overdracht van de tanks. Minister Pistorius heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven precies in kaart te brengen hoeveel tanks van het type Leopard-2 zijn land heeft.