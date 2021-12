Gedrag oud-gouverneur Cuomo was ‘ongepast’, maar niet strafbaar

Andrew Cuomo, vlak nadat hij terugtrad als gouverneur van New York in augustus. Beeld AP

Het is opnieuw een meevaller voor Cuomo, die hiermee nog niet van al zijn juridische problemen af is. Onlangs bepaalde ook de openbaar aanklager van Nassau County dat de oud-gouverneur geen strafbaar feit heeft gepleegd. Ook daar zou hij een van de twee vrouwen seksueel hebben lastiggevallen.

Tegen Cuomo lopen echter nog meerdere zaken. Die zijn gestart nadat procureur-generaal Letitia James van New York in augustus een rapport had uitgebracht dat concludeerde dat hij elf vrouwen seksueel had lastiggevallen, onder wie voormalige stafleden.

Twee gevallen van ongepast gedrag vonden volgens het rapport plaats in Westchester County. Hij zou daar een agente gedwongen hebben zich door hem te laten kussen en een andere vrouw zou hij op een school zonder haar toestemming bij de arm hebben gepakt en op de wang hebben gezoend.

Ontkennen

Het rapport kostte Cuomo zijn baan, hoewel hij de beschuldigingen steeds krachtig heeft ontkend. Volgens hem is de ‘redelijkheid’ verdwenen en was de aanval op hem politiek gemotiveerd. Wel gaf hij toe dat zijn gedrag ‘verkeerd uitgelegd’ kon worden. Hij had naar eigen zeggen op een ‘speelse manier’ grapjes en opmerkingen gemaakt.

“Ik begrijp nu dat die opmerkingen gezien mijn positie verkeerd zijn overgekomen en anderen een bepaald gevoel gaven waar ik helemaal niet op uit was,” aldus Cuomo destijds. “Ik erken dat sommige dingen die ik heb gezegd verkeerd zijn geïnterpreteerd als een ongewenste flirt. Als iemand daar aanstoot aan heeft genomen, dan heb ik daar spijt van. Ik heb nooit de intentie gehad een vrouw respectloos te behandelen en aanvaard de verantwoordelijkheid.”