Gedenksteen voor gesmolten IJslandse gletsjer

In de tekst, getiteld ‘een brief aan de toekomst’, richten de initiatiefnemers zich tot de generaties die na hen komen. “Dit is de eerste IJslandse gletsjer die zijn status als gletsjer verliest. De komende 200 jaar zullen al onze gletsjers naar verwachting hetzelfde pad volgen. Dit monument is er om te erkennen dat we weten wat er gebeurt en dat we weten wat er gedaan moet worden. Alleen jullie weten of we het ook deden.”



Het monument wordt volgende maand geplaatst op de plek waar tot 2014 de Okjokull, ook wel de Ok gletsjer genoemd, lag. De gletsjer is inmiddels grotendeels gesmolten. Volgens wetenschappers komt dat door de opwarming van de aarde. De vrees is dat ook de andere 400 gletsjers die IJsland telt dat lot zal treffen.

Vloedgolven

In IJsland bestaan grote zorgen over de effecten van de weersveranderingen. De angst is dat door het verdwijnen van gletsjers de druk op vulkanen vermindert. Die zouden daardoor eerder tot uitbarsting komen. Dat zou weer kunnen leiden tot het smelten van ijs en vloedgolven.

Cyril Howe, een antropoloog van de Amerikaanse Rice universiteit, is een van de initiatiefnemers van de plaquette. Tegen persbureau Reuters verklaart hij zijn motieven. “We willen hiermee onderstrepen dat het aan ons, de mensen die nu leven, is om collectief te reageren op het snelle verlies van gletsjers en de voortschrijdende effecten van klimaatverandering.”