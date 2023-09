Gebied rond epicentrum aardbeving is bergachtig en dunbevolkt: ‘Hopelijk scheelt dat slachtoffers’

Een verwoest gebouw in Moulay Brahim, vlakbij het epicentrum van de aardbeving. Beeld AP

De arabist Harry Stromer kwam er tot voor kort bijna elk jaar, zegt hij. “Als je vanuit Marrakesh naar het zuidwesten rijdt, ga je zo via een vals platte weg omhoog de Hoge Atlas in, een echt berggebied. En dan is het heel lang doorrijden, totdat je aan de andere kant weer naar beneden gaat, richting Agadir aan de kust. Dit is de provincie Haouz.”

En het zijn serieuze bergen, zegt Stromer, vóór zijn emeritaat hoogleraar aan de Universiteit Leiden. “Echt grote jongens: hoger dan de Vogezen, meer als de Alpen. Er zijn een paar toppen van 4000 meter, met eeuwige sneeuw. In april en oktober is het er groenig en mooi, nu in de zomer is het zanderig en soms troosteloos.” Het is er dunbevolkt, maar zeker niet leeg. Je komt veel dorpen tegen, vaak het ene na het andere, en ook wat kleinere stadjes.

Het is ook een vrij groot gebied, zegt Jan Hoogland van de Radboud Universiteit, eveneens arabist. “Ik schat 100 bij 100 kilometer, vol afzonderlijke dalen en valleien. En moeilijk toegankelijk, met steile hellingen en smalle wegen, een pittig gebergte. Het leven is er niet makkelijk. De mensen leiden er vaak een marginaal en zwaar bestaan. Gezinnen hebben vaak ook veel kinderen.”

Veel toerisme in Marrakesh

Maar dat geldt natuurlijk niet voor Marrakesh, zegt Hoogland er meteen bij. Dat barst van de toeristen. De historische stad is niet alleen belangrijk voor de regio, maar voor het hele land. “Het is een toeristenmagneet. Er komen elk jaar tien miljoen toeristen naar Marokko, waarvan de helft op en neer vliegt naar Marrakesh.” De stad is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Dat betekent echter niet dat de rijkdom ook is toegenomen. Een fors deel van de toeristische sector is in buitenlandse handen, waardoor maar weinig geld in Marokko blijft.

Ook Ellen van de Bovenkamp, hoogleraar Islamitische en Arabische studies aan de Universiteit Utrecht, is thuis in het gebied ten zuiden van Marrakesh. Het is er prachtig, zegt ze, maar het is tegelijk ook een van de armste regio’s in Marokko. “Dat zie je meteen als je er rondrijdt. Er is weinig economische activiteit, en voornamelijk kleinschalige landbouw. Mensen hebben moestuintjes voor eigen gebruik en wat ze over hebben, verkopen ze op de weekmarkt. Er is wel wat toerisme, voornamelijk vlakbij Marrakesh. Er wordt vooral veel gewandeld. Die toeristen slapen in een paar grote hotels, maar vaak ook bij mensen thuis.”

Huizen van leem

De huizen zijn over het algemeen van leem, en vaak tegen de steile hellingen aan gebouwd. Heel eenvoudig, met bakstenen, houten balken en daken van golfplaat of in het beste geval stro, zegt Van de Bovenkamp. “De meeste huizen zijn gelijkvloers en hebben geen extra verdieping. Dat is in dit geval gunstig, want dan kan er ook niks instorten. Het aantal slachtoffers zal daardoor hopelijk meevallen.” De rijkere inwoners hebben doorgaans wel een eerste etage, zegt Stromer. “Dat zijn voornamelijk mensen uit de stad, uit Marrakesh of Taroudant. Die hebben er de laatste dertig jaar een tweede huis neergezet, meestal van beton.

Er worden schapen en geiten gehouden, en verder verbouwen de bewoners granen als tarwe en gerst, bonen, dadels en vijgen. Ook wordt er arganolie gewonnen: Haouz is een van de weinige plekken waar de arganboom groeit. Op wat grotere reepjes land verbouwen firma’s tomaten. Stromer erkent dat het geen rijk gebied is, maar het is zeker niet straatarm, zegt hij. ,,Veel mensen werken in de grote stad. Daar verdienen ze wat geld in de fabriek, bij de overheid of als hulp in het huishouden. Thuis werken ze dan gewoon door op het land, achter de ploeg. En er komt ook geld binnen van familie die elders werkt.” Volgens Van de Bovenkamp zijn er maar weinig mensen uit dit gebied naar Nederland getrokken. De Marokkanen die in ons land wonen, komen voornamelijk uit het noorden. “Haouz kent wel veel interne migratie: mensen verhuizen naar Marrakesh of Casablanca.”

Stromer is overigens wel verbaasd over deze aardbeving. “Ik ben geen expert, maar hier sta ik wel van te kijken.” Hij haalt de laatste grote beving in gebied aan, die bij Agadir in 1960. Dat was met 5.7 op de schaal van Richter niet eens zo’n zware, maar omdat het epicentrum zich pal onder de stad bevond, vielen er toch 15.000 doden. In sommige wijken kwam zo ongeveer iedereen om het leven. Agadir werd daarna weer helemaal opnieuw opgebouwd. “Dat was volstrekt uniek. Dit is geen aardbevingsgebied. En nu dan toch dit.”