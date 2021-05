Gaza is oude Arabische vrienden kwijt aan Israël

Beeld AP

Het was niet zomaar een diplomatieke gebeurtenis, het was de ‘dageraad van een nieuw Midden-Oosten’. Met die woorden kondigde de Amerikaanse president Donald Trump eind vorig jaar de akkoorden aan waarmee de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein hun relatie met Israël normaliseerden. Niet lang daarna gingen ook Marokko en Soedan diplomatieke betrekkingen met Israël aan.

De VAE en Bahrein zeiden destijds dat dit goed zou zijn voor de Palestijnse zaak; onderdeel van de deal was een bevriezing van het uitbreiden van Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Ook zouden ze meer diplomatieke druk op Israël kunnen uitoefenen.

Negen maanden later, nu het geweld tussen Hamas en Israël al aan zeker 227 Palestijnen het leven heeft gekost, lijkt daar weinig van terecht te komen, tot woede van de bevolking van de vier Arabische landen. Want in plaats van die diplomatieke druk nu toe te passen, lijken hun regeringen vooral de andere kant op te kijken.

Met name de nieuwe houding van Bahrein en de VAE valt op: ze zeggen de Palestijnen te steunen, maar de staatsmedia besteden weinig aandacht aan de aanvallen op Gaza. Ook wordt de Israëlische verdediging voor het aanvallen van Gaza – het beschermen van burgers en het uitschakelen van Hamas – meegenomen in de verslaggeving, wat voorheen niet gebeurde. En op Twitter werd de hashtag ‘Palestina is niet mijn zaak’ opeens in beide landen populair, in wat lijkt op een onlinecampagne die gerund wordt door de staat.

Protesten

Het laat de kloof tussen regering en burger goed zien. Veel inwoners van de landen die hun relatie met Israël normaliseerden, laten zich fel uit in hun steun voor de Palestijnen. In Marokko en Soedan zijn afgelopen week in verschillende steden protesten tegen de aanval op Gaza georganiseerd, in Bahrein hebben maatschappelijke organisaties een brief aan de regering gestuurd waarin ze oproepen de Israëlische ambassadeur het land uit te zetten en in de VAE laten burgers met berichten en foto’s op sociale media hun steun aan Gaza blijken.

Sinds het normaliseren van de relaties ligt het onderwerp Israël extra gevoelig in de landen. De Palestijnse Autoriteit noemde de normalisering onlangs een ‘verraderlijke dolkstoot in de rug van de Palestijnse zaak’, want de stap druiste regelrecht in tegen het Arabische Vredesinitiatief, een verklaring die in 2002 unaniem werd goedgekeurd door de Arabische Liga. Het initiatief stelt dat er pas een normalisering van de relaties tussen Arabische landen en Israël plaats kan vinden nadat Israël zich terugtrekt uit de bezette gebieden en er een Palestijnse staat wordt gesticht met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Harde verwijten

Naast kritiek van de eigen bevolking kregen de vier landen daarom ook andere landen in de regio over zich heen. In een onlinetop van de Organisatie van Islamitische Samenwerking – een organisatie van (deels) islamitische landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië – vielen zondag harde verwijten. “Er zijn er een paar die hun morele kompas hebben verloren en steun hebben verleend aan Israël,” beet de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu de aanwezigen toe. “Als er al halfslachtige verklaringen vanuit onze eigen familie komen, hoe kunnen we dan nog kritiek op anderen hebben? Wie zal ons dan serieus nemen?”

Het geweld in Gaza lijkt verdere plannen voor normalisering met Israël op de lange baan te schuiven. Saoedi-Arabië was mogelijk een volgende kandidaat, maar die stap zal nu op zich laten wachten.