Gas en kernenergie krijgen groen stempel EU

De Kerncentrale in Borssele. Om de uitstoot van CO2 drastisch te reduceren wordt onder meer gekeken naar het gebruik van kernenergie. Beeld ANP

Gas- en kerncentrales zijn de komende jaren nodig om de nog klimaatonvriendelijkere kolencentrales te vervangen zolang de EU nog niet over genoeg echte duurzame energie beschikt, vindt de Europese Commissie. Kerncentrales, die geen broeikasgassen als CO2 uitstoten, kunnen ook nadien de energievoorziening breder en dus stabieler maken.

De tegenstanders wierpen tegen dat de overgang naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie vertraagt als er nog volop geld wordt gestoken in gas- en kerncentrales. Bovendien zou Brussel er nooit meer wat van kunnen zeggen als een ander land voor gascentrales kiest.

Ze kregen uiteindelijk maar 278 Europarlementariërs mee, waar ze er 353 nodig hadden om de nieuwe taxonomie te dwarsbomen. De regeringen van de EU-landen krijgen daartoe ook nog de kans, maar dat lijkt nagenoeg uitgesloten. Nederland en de meeste andere lidstaten hebben hun steun al uitgesproken.

Teleurgestelde tegenstanders op de tribune in Straatsburg vormden met bedrukte T-shirts de leus ‘Verraad!’. Hun kamp vestigt de hoop nu op de Europese rechter. Oostenrijk en Luxemburg hebben al aangekondigd de nieuwe taxonomie aan te vechten.

Als energie uit gas- en kerncentrales geen groen stempel had gekregen, was het daarmee zeker niet verboden. Maar investeerders zoals banken en pensioenfondsen hadden dan mogelijk hun handen ervan afgetrokken. Kernenergie staat er nu ook beter op bij komende Brusselse beslissingen over de energietransitie, vreest GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Onder meer VVD en CDA zijn blij met de goedkeuring van de taxonomie, die volgend jaar van kracht zou moeten worden. Daardoor komt er juist ‘meer geld vrij voor de energietransitie’ en ‘kunnen we onze energie-onafhankelijkheid vergroten’, stelt de VVD. We hebben ‘de luxe niet om technologieën uit te sluiten’, zegt CDA’er Tom Berendsen. Hij wijst erop dat gas volgens de taxonomie alleen onder ‘zeer strenge’ voorwaarden groen mag heten.

Toch is de maatregel ‘een rampzalig signaal’, houdt Eickhout vol. Ook PvdA’er Paul Tang spreekt van ‘een pijnlijke en beschamende terugval voor Europa als aanvoerder in de strijd tegen klimaatverandering’.

Hun teleurstelling is groot omdat ze onverwachts kans leken te maken het plan te torpederen. Sinds ze aanvoerden dat de taxonomie de EU in de greep van gasleverancier Rusland zou helpen houden en bijval kregen uit Kiev, haalden ze steeds meer Europarlementariërs over. Daarop mobiliseerden voorstanders op hun beurt de Oekraïense energieminister. “Het beslissende zetje in de verkeerde richting,” vermoedt Eickhout.