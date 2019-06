Gaat deze foto het Amerikaanse immigratiedebat ingrijpend veranderen?

Vader en dochter liggen met hun gezicht naar beneden in het modderige water aan de oever van de Rio Grande. Haar hoofdje ingestopt in zijn T-shirt, zijn arm om haar nek.

Het wanhoopsportret werd maandag gemaakt door journalist Julia Le Duc, slechts een paar uur na dat Óscar Alberto Martínez Ramírez en zijn 23 maanden oude dochter Valeria verdronken tijdens een poging om via Mexico in de Verenigde Staten te geraken.

Het beeld laat op aangrijpende wijze zien hoe gevaarlijk de reis is die migranten onderweg naar de Verenigde Staten afleggen. En de tragische consequenties die vaak ongezien blijven in het harde en bijtende debat over het Amerikaanse grensbeleid. Het haalt oudere, soms verontrustende foto’s terug die in het verleden de aandacht hebben gevestigd op het leed van vluchtelingen en migranten. Persoonlijke verhalen die het vaak afleggen tegen de grotere lijnen van een conflict.

Het collectieve geweten

Zoals de iconische foto van het bloedende Syrische kind dat na een bombardement uit het puin in Aleppo wordt gehaald. Of het driejarige Koerdische jongetje dat levenloos op een strand in Turkije aanspoelde. Het beeld van een uitgehongerde dreumes in het Soedan van 1993, met naast hem een loerende aasgier. De foto van een vader en zijn dochter langs de bedding van de Rio Grande heeft het in zich om het collectieve geweten net zo te prikkelen.

2015: Aylan Kurdi (3), verdronken op de vlucht uit Syrië, is aangespoeld op het Griekse eiland Kos. Beeld AP

De twee zijn niet de enigen die op weg naar Amerika op gruwelijke wijze om het leven kwamen. Deze week werden twee baby’s, een kind en een vrouw dood aangetroffen in de vallei rondom Rio Grande. Twee maanden geleden kwamen drie Hondurese kinderen en hun volwassen begeleider om het leven, toen hun bootje midden op de rivier omsloeg. Maar nog niet eerder werd de problematiek aan de Amerikaanse zuidgrens zo pijnlijk zichtbaar als nu.

Ommetje

Het jonge gezin Martínez kwam dit weekend vanuit El Salvador aan in de Mexicaanse grensstad Matamoros, waar ze hoopten een visumaanvraag te kunnen doen voor de VS. De internationale luchtbrug bleek gesloten, en om de tijd van het wachten te doden, maakten ze een ommetje langs de rivier die langs de grens tussen Mexico en de VS loopt. Een oversteek dwars door de Rio Grande heen zag er haalbaar uit, schatten Óscar en zijn vrouw Vanessa Tania Ávalos in. Zondag waagden ze het er op.

Vader Óscar nam dochtertje Valeria op de rug, verscholen onder zijn shirt. Vanessa volgde, vertelde ze later aan grenswachten, op de rug van een familievriend. De Rio Grande bleek toch wilder dan ze dachten, en dus maakte het gezelschap rechtsomkeert. Vanessa kon heelhuids terug naar Mexico, maar toen ze daar aan wal klauterde zag ze haar man en dochter kopje onder gaan en verdwijnen. Maandag vond de Mexicaanse grenspolitie vader en dochter enkele honderden meters stroomopwaarts terug. In dezelfde innige omhelzing waarin ze het water in waren gestapt.