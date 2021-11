Frederik de Klerk overleden: de bekeerde conservatief die Zuid-Afrika veranderde

Frederik Willem de Klerk, ooit voorstander van rassenscheiding, maakte een politieke ommekeer en zorgde voor grote hervormingen in Zuid-Afrika. Beeld Sygma via Getty Images

Frederik Willem de Klerk, president van 1989 tot 1994, veranderde van geharnast voorstander van rassenscheiding in de man die Nelson Mandela vrijliet en een einde maakte aan het apartheidsregime. Die ommekeer van De Klerk, die vanochtend vroeg in Kaapstad overleed aan kanker, verbaasde vriend en vijand. Conservatieve witte mensen beschouwden hem als een verrader en zwarte Zuid-Afrikanen bleven argwanend, omdat ze hem ook zagen als medeverantwoordelijk voor de misdaden die in naam van de apartheid waren begaan.

Conservatief

‘FW’, zoals De Klerk in de volksmond werd genoemd, werd op 18 maart 1936 in Johannesburg geboren. Het idee van witte suprematie en minderwaardige zwarten werd hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader was zeer actief in de rechtse Nationale Partij - uitsluitend voor witte mensen - en bracht het tot minister en senaatsvoorzitter.

Na z’n rechtenstudie, die hij cum laude afrondde, ging De Klerk aan de slag als advocaat. In 1969 werd hij parlementslid voor de regerende Nationale Partij, waar hij gold als representant van de conservatieve vleugel. Zijn politieke ster rees snel en in 1978 begon hij aan een serie ministersposten in achtereenvolgende kabinetten onder leiding van Vorster en Botha.

Hij toonde zich daarbij altijd een overtuigd aanhanger van de apartheid. Als minister van onderwijs bepleitte hij tussen 1984 en 1989 nog met klem de handhaving van aparte witte en zwarte universiteiten, zoals alles tussen zwart en wit in Zuid-Afrika gescheiden was en ook moest blijven.

Ommekeer

In 1989 kwam er plotseling een ommekeer in zijn leven. Hij sloot zich aan bij de groep ‘Verligten’ binnen de Nationale Partij en werd binnen de kortste keren hun leider. Het feit dat hij een progressieve broer had, journalist Willem de Klerk, zal daar niet vreemd aan zijn geweest. Kort daarop koos de Nationale Partij, waar men ook wel voelde dat de tijd voor hervormingen nabij was, FW tot haar leider. In september 1989 nam hij het presidentschap over van Pieter Botha, die was afgetreden wegens een beroerte.

In zijn eerste toespraak als president sprak De Klerk tot veler verrassing de hoop uit dat Zuid-Afrika een non-raciale maatschappij zou worden. Hij ging voortvarend aan de slag. Al snel hief De Klerk onder meer het verbod op 34 organisaties op, waaronder de zwarte politieke partij African National Congress (ANC).

Ook gaf hij de pers meer vrijheid. Een golf van emotie trok over de wereld toen hij aankondigde dat Nelson Mandela, die 27 jaar eerder gevangen was gezet wegens anti-apartheidsacties en plannen om de regering omver te werpen, zou worden vrijgelaten. Op 11 februari 1990 wandelde de toen al 71-jarige Mandela met diens vrouw Winnie aan de hand de gevangenis uit, gadegeslagen door vele honderden miljoenen tv-kijkers.

Mandela

Na z’n eerste ontmoeting met De Klerk zei Mandela: “De Klerk luisterde naar me. Dat was een nieuwe ervaring. Tot dan toe hoorden leiders van de Nationale Partij van zwarte leiders alleen wat zij wilden horen.”

Als voorzitter van het ANC voerde Mandela daarna nog vele malen overleg met de regering-De Klerk over de vormgeving van het toekomstige Zuid-Afrika. De mannen werden overigens geen grote vrienden. Ondanks hun wederzijdse respect ergerden ze zich af en toe mateloos aan elkaar. Niettemin ontvingen ze in 1993 als duo de Nobelprijs voor de Vrede.

De Klerk is wel vergeleken met de voormalige Sovjetpresident en partijleider Mikhail Gorbatsjov. Die zette met zijn glasnost en perestrojka een omwenteling in gang die gevolgen had voor heel Oost-Europa. Historici geloven dat de twee mannen niet konden overzien waartoe hun eerste besluiten uiteindelijk zouden leidden. Sommigen noemen De Klerk zelfs een hervormer tegen wil en dank.

In 1997 staakte De Klerk al z’n politieke activiteiten. In datzelfde jaar zorgde hij opnieuw voor opschudding binnen de conservatieve witte gemeenschap van Zuid-Afrika. Hij liet zich scheiden van zijn vrouw, met wie hij 38 jaar getrouwd was geweest. Hij bleek al jarenlang een verhouding te hebben met de echtgenote van een scheepsmagnaat, een sponsor van de Nationale Partij. Niet lang daarna trouwde De Klerk met zijn vriendin. Zijn ex-echtgenote werd later vermoord door een nachtwaker. Nadat in 2006 darmkanker bij De Klerk was geconstateerd, bleef hij kwakkelen met zijn gezondheid.