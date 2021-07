Fransen woedend: champagne heet in Rusland voortaan ‘mousserende wijn’

Een deel van de productie van Russische 'sjampanskoje' is in handen van vertrouwelingen van president Vladimir Poetin, wat het waarom van de Russische wet mogelijk verklaart. Beeld Mikhail Metzel/TASS

Echte champagne moet voldoen aan een lange lijst voorwaarden. De juiste druif, de juiste productiemethode, maar vooral: het moet afkomstig zijn uit de gelijknamige Franse streek. Dat predikt althans de officiële vereniging van champagneproducenten. En veel landen, waaronder Nederland, accepteren die claim.

Rusland niet. Sinds vrijdag moet alle niet-Russische champagne in het land worden voorzien van het label ‘mousserende wijn’. De ‘sjampanskoje’ van Russische makelij mag wel gewoon champagne blijven heten.

Producent Moët Hennessy heeft al laten weten de etiketten aan te passen, maar de vereniging van champagneproducenten laat het er niet bij zitten. Ze wil een stop op de uitvoer richting Rusland. ‘De mensen van Champagne roepen Frankrijk en Europa op alles te doen om deze onacceptabele wet te laten aanpassen.’

De exclusiviteit van de drank weegt zwaar. En juist die exclusiviteit is bij de Russische variant ver te zoeken, zeker in het verleden. Ooit, voor de Russische revolutie, produceerden Russische aristocraten champagne op traditionele wijze. Gezien het ingewikkelde maakproces gebeurde dat nog op kleine schaal. Dat laatste zinde Sovjetleider Jozef Stalin totaal niet: ook het proletariaat had recht op champagne.

Dus werd ‘sovjetskoje sjampanskoje’ (Sovjetchampagne) in het leven geroepen. Dat was goedkoper, makkelijker te maken, een stuk zoeter en, volgens de kenners, van veel mindere kwaliteit.

Inmiddels is een deel van de sjampanskojeproductie in handen van Vladimir Poetins vertrouwelingen, wat het waarom van de Russische wet mogelijk verklaart. Bovendien wordt de wijn deels geproduceerd op de door Rusland geannexeerde Krim. De streek en de sector daar kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. En dan is er de diplomatieke kant: de wet geldt als een provocatie aan het adres van Frankrijk. Wat uiteindelijk het zwaarst woog, weet alleen Poetin.