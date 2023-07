Franse winkels printen jaarlijks 30 miljard bonnetjes – en daar komt in augustus een einde aan

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Op 1 augustus nemen de Fransen definitief afscheid van het bonnetje dat als een soort automatisme in winkels wordt verstrekt. Ruim een eeuw werd het of nageplozen of ongezien weggegooid, maar nu is het voorbij. In de winkel krijg je na het afrekenen geen kassabon meer. Als je iets met pin betaalt, komt er geen papiertje meer tevoorschijn. Alleen als de klant er expliciet om vraagt, zal er nog een bonnetje worden geprint.

“We willen optreden tegen verspilling en tegen het nodeloos afval produceren,” aldus de minister van Ecologie. Uit onderzoek is gebleken dat ruim een derde van de Fransen een kassabon snel of meteen na aankoop weggooit. Maar voor dat papier worden wel bomen gekapt, water en stroom gebruikt en transportmiddelen ingezet.

Gevaarlijke stoffen

Bovendien, zegt de Franse regering, zitten er op de bonnetjes potentieel gevaarlijke stoffen. De bonnen zijn gemaakt van thermisch papier met chemische substanties en dat wil het ministerie terugdringen.

In Frankrijk werden rond de 30 miljard bonnetjes per jaar geprint. Dat zijn er meer dan 80 miljoen per dag. Dat kost jaarlijks zo’n 150.000 ton papier. Een Kamerlid rekende eens uit dat een gemiddelde Franse bakker jaarlijks zes kilometer aan bonnetjes print.

De afschaffing geldt voor heel veel soorten winkels en voor alle supermarkten, maar niet voor alle betalingen. Dienstverleners zoals kappers blijven bonnetjes geven en ook bij de aanschaf van huishoudelijke apparatuur blijft dat zo.

De consumenten zijn er overigens niet gerust op. Veel mensen gebruiken hun papieren betaalbewijs om de prijs van hun aankoop te controleren. En de bon is vaak een garantiebewijs. “Als dat wegvalt lopen klanten straks risico’s,” aldus consumentenorganisatie UFC-Que Choisir. “In veel gezinnen worden bonnetjes ook bewaard om het gezinsbudget en de uitgaven in de gaten te houden.”

Maar de klant hoeft zich geen zorgen te maken, benadrukt de Franse overheid. De verkoper moet de bon namelijk digitaal bewaren. Die virtuele kassabon kan per sms of per mail naar de klant worden gestuurd. Ook kan de informatie op een klantenkaart worden geregistreerd. Het is de bedoeling dat de koper straks bij de kassa bovendien een QR-code kan scannen waarmee de bon meteen op zijn of haar telefoon staat.

Supermarktketens hebben meestal genoeg vet op de botten om de benodigde apparatuur of software voor e-tickets aan te schaffen, maar dat geldt vaak niet voor kleine winkeliers. Die laatste groep is daar vooralsnog echter ook nog niet toe verplicht.

Digitale bon geeft ook CO 2 -uitstoot

UFC-Que Choisir waarschuwt dat de privacy van mensen gevaar loopt door virtuele bonnetjes. “Het maakt de weg vrij voor het aanleggen van databanken en voor marketing en het virtueel versturen van ongevraagde reclame.”

Critici zeggen dat de digitalisering van kassabonnen niet per se goed is voor het klimaat. Het digitaal verzenden, opvragen en bewaren van informatie laat computers, servers en apparatuur draaien: dat zorgt voor CO 2 -uitstoot. Economisch dagblad Les Echos becijferde dat één virtuele kassabon gelijk staat aan 3,9 tot 19 gram CO 2 . Dat loopt dus nog flink op als je het vermenigvuldigt met de 30 miljard papieren bonnetjes die nu jaarlijks circuleren en die straks jarenlang op servers bewaard moeten worden.

De Fransen zelf zijn dubbelzinnig over de afschaffing van hun ‘ticket caisse’. Ze vinden het een goed idee, maar willen er opvallend genoeg niet of nauwelijks aan meewerken. Begin dit jaar werd een peiling gehouden waaruit bleek dat bijna driekwart van de bevolking vóór het afschaffen van de kassabon is. Maar tegelijkertijd wil méér dan driekwart expliciet een papieren bon blijven vragen als ze bijvoorbeeld kleding, cadeaus of eten kopen.

“Mensen zijn gehecht aan het bonnetje vanwege de garantie op artikelen en ook om de prijzen te controleren, zeker in tijden van inflatie,” zei Franck Charton van Perifem, een brancheorganisatie voor supermarkten en winkelketens. Uit de peiling bleek dat negen op de tien Fransen altijd op de bon naar de aankoopprijs kijken als ze de winkel uitlopen.